Cazul Gheorghiu-Uscatu. Psihiatrul Gabriel Diaconu intervine în scandal

În postarea sa, Diaconu vorbește despre activitatea ONG-ului Dăruiește Viață, despre relația acestuia cu zona politică și despre modul în care, în opinia sa, implicarea organizațiilor non-guvernamentale în sfera guvernamentală trebuie privită cu prudență și echilibru.

"Problema cu Oana Gheorghiu, recent numită vicepremier în Guvernul Bolojan, se numește Dăruiește Viață.

Dăruiește Viață este un ONG care a fost, pe vremuri, promovat pentru diverse acțiuni pe care le făceau, recte comerț cu pacienți. Nimic grav în asta, ba chiar dimpotrivă. Pentru cine nu știe ce este acela comerț cu pacienți, se referă la cazuri grave, atipice sau pentru care nu sunt soluții viabile în România, și care puteau beneficia de asistență medicală specializată în străinătate.

Sunt multe astfel de fundații, asociații, organizații, și ceea ce fac ele, până la proba contrarie, este minunat pentru beneficiari. Nu e trafic de persoane. Trafic de persoane ar presupune o încălcare a legii, o formă de imoralitate dublată de exploatare, acțiuni prin care să te îmbogățești pe seama catastrofei umane, dublată de corupția endemică sanitară din România.

De la Colectiv la ONG-uri și „recruiterii de pacienți”

Prima oară când m-am intersectat cu Dăruiește Viață a fost la Colectiv. N-am vorbit cu Oana, am vorbit cu Carmen. Era la câteva zile după incendiu, într-o perioadă de intensitate și volatilitate foarte complicate. Carmen susținea că ar trebui să-i transportăm pe toți „afară”, pentru că au să moară cu zile.

Podul aerian era deja deschis, chestiunea viabilității pentru transfer cu avionul era critică în anumite cazuri, dar și realitatea că pe lângă pacienții români nu colcăiau doar bacterii și infecții nosocomiale. Colcăiau și recruiteri de pacienți. Care nu fac, insist, trafic de persoane, pentru că asta ar presupune o încălcare a legii, o formă de imoralitate dublată de exploatare.

I-am explicat lui Carmen că fără criterii medicale clare de transfer, dar mai ales după ce se petrecuse în primele zile, cu zborul către Israel, demisia iminentă a lui Ponta și posibil a guvernului, dar și faptul că medicii erau deja în vizor, genul ăsta de „heirupism” mai mult face rău decât bine.

Am căzut de acord că nu suntem de acord și asta a fost. Ei și-au văzut de drumul lor, eu mi-am văzut de drumul meu.

Relația dintre ONG-uri și politică

Venirea Oanei Gheorghiu în guvernul Bolojan e la capătul unei lungi perioade care n-are nicio legătură nici cu Dăruiește Viață ca entitate, nici cu campania pentru construirea unui bloc de clădire pentru Spitalul Budimex. Are de-a face cu treptata întrepătrundere între o organizație non-guvernamentală (sic!) și o parte a eșichierului politic.

Nimeni nu spune, orice om are dreptul să țină cu ce echipă de fotbal vrea el, să se închine la ce zeu vrea el și să facă afaceri cum crede de cuviință. Pe de altă parte, relația unor politicieni cu anumite ONG-uri a devenit de oarecare reputație, iar cât privește Dăruiește Viață, Vlad Voiculescu și Magic Camp, lucrurile sunt de ani de zile de notorietate publică.

Am scris și am observat și în trecut că marketingul unor astfel de entități este foarte agresiv. Lucrează cu un efect de deformare subtilă a realității.

Bunăoară, „noi facem un spital” este o inexactitate. Spitalul era deja acolo. Dăruiește Viață a ridicat un corp de clădire și s-a apucat să-l utileze și să-l mobileze prin diverse strategii de a aduna bani din piață. Foarte frumos. La fel sunt oameni care au donat perdeluțe, unii care au donat ecografe sau tomografe. Cinste lor.

Acel „spital” pe care îl ridicau Dăruiește Viață, încă de la început, urma să fie o aripă nouă a unei instituții publice, nu private. Lucru mai greu de înțeles de donatorul de rând, care a dat din bănuții lui echipei Gheorghiu.

Evident, în acest timp propaganda spunea că nimeni nu face spitale în România, că statul fură, că de-aia au murit cu zile copiii de la Colectiv infectați cu te-miri-ce, din cauza Hexi Pharma și altor scandaluri. Nimic mai convenabil pentru un sistem putred decât să scoată în evidență îngeri salvatori care dau cu bidineaua și arată că fac o treabă bună unde statul face o treabă proastă.

Toate sunt inexactități. Nimeni n-a făcut vreodată o analiză comparativă să vadă cât a costat patul de salon pe deconturile Dăruiește Viață, față de alte spitale care și-au cumpărat mobilier. Nimeni n-a făcut un audit comparativ de management de proiect.

Ce-i drept, banul public curge greu și e al dracului de întortocheat. Cu SEAP, SICAP, Curtea de Conturi, ASF, cu Nea Vasile de la Județ, cu clauze contractuale, contestații și alte boscârțe. Dacă Guvernul ar fi un ONG, Oana Gheorghiu chiar ar merita să fie nu vicepremier, ci premier. Pentru că se pricepe și știe ce are de făcut.

Drept urmare, nu-i nimic dramatic aici, nu-i nimic deplasat. Ce e deplasat este, treptat, user-izarea anumitor instituții. Prin user-izare nu mă refer la garnitura de oameni tineri, frumoși, liberi, dar mai ales superior educați din partidul domnului Drulă, ci la particularitatea că, într-o lume plină de neclarități, USR-ul n-are decât certitudini.

Certitudinile fiind că sunt incoruptibili, că știu ei ce e de făcut, că vor crea o Românie fără corupți în funcții publice și alte astfel de bazaconii. Ceea ce, din tot sufletul, le doresc. Cum îmi doresc și mie.

Cum ar fi, totuși, să avem o Românie și fără penali în funcții publice, dar și fără ipocriți, impostori și mincinoși? Ar fi rău, sau ar fi bine?

Pentru că ce funcționează în marketing, când ai de convins oameni să-ți doneze bani prin SMS, e una — se cheamă publicitate. Dar ceea ce presupune transparența în guvernanță și cea decizională e alta.

Transparența și salariile din ONG-uri

S-a aflat, bunăoară, că Oana Gheorghiu avea salariu la Dăruiește Viață. E corect, doar nu era să vină cu bani de acasă la serviciu. S-a aflat și cât, că doar avea declarație de avere de completat. Nici asta nu-i crâncen, chiar dacă fură ochii lumii când aud 4000 - 5000 de euro.

Dar oamenii nu se uită la costurile de construcții, la bugetul alocat în cele din urmă corpului de clădire, dar și la plata anumitor contracte către terți, cine au fost beneficiarii, dar mai ales pe ce criterii au fost aleși. Pentru că ONG nu e stat.

Oamenii când fură de la stat e una, e infracțiune. Când fac afaceri pentru că legea permite anumite înlesniri ONG-urilor dacă sunt de utilitate publică e alta.

Adaugă la asta o gășcuță de jurnaliști foarte guralivi, unii talibanizați, alții participanți cu duhul, ocazional și cu sponsorizarea, la întregul proces, și poate ai să înțelegi că lumea oamenilor mari nu-i făcută din fapte bune. E făcută doar din respectarea legii.

Cred sincer că Oana Gheorghiu va fi, în cel mai bun caz, un vicepremier mediocru. Nu că ceilalți ar fi stele academice, dar portofoliul dânsei de „reformă” presupune nu doar iluzii, speranță și zâmbete, ci un nivel de cunoaștere sistemică și de ascendent pe care doamna Gheorghiu nu le are.

Ce are, deocamdată, este entuziasmul simpatizanților. Care e splendid, duios, un semn că România e o țară minunată. Dar care nu-i nici destul pentru reformă, și nici nu-i un ingredient necesar.

Că PSD e nemernic, că ei sunt vinovați pentru tot ce e rău în țara asta și-o să le arate lor Oana Gheorghiu și oamenii impecabili de lângă ea, e atât de distractiv încât abia aștept să se petreacă.

Fapt este că între timp statul a primit (cu greu și cu destule opinteli) în folosință respectivul corp de clădire — lucru superb și care aduce plusvaloare sistemului. N-ar fi adus însă plusvaloare intenția și, pe alocuri, insistența doamnei Gheorghiu și a celor de la Dăruiește Viață să facă parte din board, să facă management privat al unei instituții publice sau să deruleze investigații pentru adulți într-un centru pediatric.

Ce vreau să spun, în rezumat: îi doresc doamnei vicepremier Gheorghiu răbdare și nervi de oțel. Dacă ne intersectăm, vom colabora corect instituțional.

Corect înseamnă că, atâta timp cât suntem în aceeași echipă, tricoul este al României. Nu-i nici liberal, nici social-democrat, nici userist, nici conservator sau suveranist ori progresist. Și nici nu dăruim vreo viață.

Executăm un mandat, un serviciu public, în slujba cetățeanului, indiferent dacă a donat sau nu bani ONG-urilor, dacă o admiră sau nu pe doamna Gheorghiu sau pe subsemnatul.

Sper că dânsa, ca și mine, doarme liniștită noaptea. Pentru că, după debaclul Atanasiu și diverse „șpăgi de supraviețuire”, ar fi păcat, după ce-a început cu dreptul, să se împiedice de stângul.

Și, vorba premierului, spor la treabă", a scris pe pagina sa de Facebook medicul Gabriel Diaconu.