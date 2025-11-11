€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Personalități politice CSM vs. Oana Gheorghiu. Grindeanu laudă demersul lui Nicușor Dan și critică Guvernul Bolojan
Data publicării: 09:37 11 Noi 2025

CSM vs. Oana Gheorghiu. Grindeanu laudă demersul lui Nicușor Dan și critică Guvernul Bolojan
Autor: Ioan-Radu Gava

sorin grindeanu Sorin Grindeanu. Sursa Foto: Agerpres.
 

Sorin Grindeanu a oferit un punct de vedere privitor la reacția CSM în cazul declarațiilor Oanei Gheorghiu, vicepremier în Guvernul Bolojan.

Într-o postare pe Facebook, marți dimineață, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a catalogat drept „exagerată“ reacția CSM la declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu.

El și-a arătat intenția de a rezolva problema pensiilor magistraților într-o manieră care „să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR“.

„Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător. 

Până la discuția pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate.

Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România.

De aceea, consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție.

Pe de altă parte, îmi doresc ca, de această dată, să ajungem rapid la o formă a legii care să fie constituțională.

Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul și să atragem banii din PNRR, în loc să creștem taxe.

Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice și să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii.

Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe rețelele de socializare.

PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR“, a scris Sorin Grindeanu, marți, pe Facebook.

CITEȘTE ȘI                 -                Nicușor Dan, precizări după declarația Oanei Gheorghiu și plângera penală făcută de CSM

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
nicusor dan
Oana Gheorghiu
csm
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Nicuşor Dan îl omagiază pe Corneliu Coposu: Un apărător neclintit al democraţiei şi libertăţii
Publicat acum 5 minute
Belgia reintroduce serviciul militar: tinerii de 17 ani primesc scrisori pentru recrutare
Publicat acum 41 minute
Mircea Coşea, previziune pentru 2026. La ce să se aștepte românii din punct de vedere economic / video
Publicat acum 44 minute
Ce trebuie să știi înainte să cumperi o mașină second hand. Avertismentul RAR
Publicat acum 49 minute
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri, 14 noiembrie: concerte live și multe surprize
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 09 Noi 2025
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 09 Noi 2025
Horoscop săptămânal 10-16 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close