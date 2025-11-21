Daniel Băluță, susținere de la vârful Parlamentului European. De ce merită să fie votat / video

Victor Negrescu a explicat că Daniel Băluță este un om determinat, care duce la capăt obiectivele asumate și știe să negocieze eficient cu autoritățile. De asemenea, edilul este capabil să rezolve problemele comunității prin dialog și colaborare.

„Aș vrea să vă lăsați puțin haina de PSD-ist deoparte și să ne dați un motiv uman de a-l vota pe Daniel Băluță, cititorii DC News să afle cum este omul Daniel Băluță, mai ales că nu votăm politicianul, ci gospodarul”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Cred că sunt câteva caracteristici, deși este complicat să facem o apreciere personală, sută la sută obiectivă. Sunt subiectiv în abordarea mea.

În primul rând, este extrem de determinat. Când are un obiectiv, îl duce la capăt. Au fost situații care au necesitat dialog din partea sa cu autoritățile și a discutat cu toată lumea, de altfel. El a fost votat de bucureșteni cu opțiuni politice diferite, tocmai pentru că este un om al dialogului.

În alte situații a mers până la capăt pentru a rezolva situația. Vedem planșeul Unirii, unde a avut un dialog mai tensionat și, până la urmă, s-a înțeles cu actualul președinte Nicușor Dan și au găsit o soluție de comun acord. A vrut să se rezolve această problemă și o va rezolva cu sprijinul președintelui României, în prezent”, a spus Victor Negrescu.

„Aceste caracteristici reprezintă o carte de vizită bună”

Potrivit lui Victor Negrescu, Daniel Băluță este un lider capabil să formeze echipe, să fie un bun manager și să valorifice oportunitățile europene. Acesta a vorbit, de asemenea, despre proiectele palpabile, realizate pentru cetățeni, și consideră că aceste caracteristici reprezintă o carte de vizită solidă pentru implicarea administrativă a lui Daniel Băluță.

„A dovedit că el este determinat și această determinare este acompaniată de capacitatea de a forma o echipă, de a fi un bun manager, pentru că nu le faci tu pe toate, capacitatea de a înțelege oportunitățile europene, capacitatea de a dialoga cu mediul de afaceri, de a asculta pe cetățeni, de a interacționa cu aceștia și a înțelege că toate proiectele - ele sunt frumoase pe panouri, făcute de proiectanți, că am văzut că unii fac așa în campania asta electorală - dar este important ca acele proiecte să fie realizate, să fie palpabile și să deservească cetățenii.

Cred că aceste caracteristici reprezintă o carte de vizită bună, argumente serioase pentru el, ca om implicat în zona aceasta administrativă. Evident, va trebui, în cele două săptămâni care urmează, să arate toate aceste aspecte cetățenilor, așa cum arată foarte bine rezultatele din Sectorul 4, care sunt palpabile, nu sunt promisiuni, sunt chiar lucruri realizate efectiv, pe care oamenii le pot vedea pur și simplu mergând în Sectorul 4”, a spus Victor Negrescu la DC News.

