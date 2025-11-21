Întrebat cine este primarul din București care a atras cele mai multe fonduri europene, Victor Negrescu a răspuns că Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, este edilul care a atras cei mai mulți bani europeni - 5 miliarde de euro - și a explicat cum acesta s-a implicat direct în dezvoltarea comunității și în colaborarea cu oficialii europeni și guvernamentali pentru implementarea proiectelor.

„Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, este edilul din București care a atras cei mai mulți bani europeni - 5 miliarde de euro. Îl cunosc bine pe Daniel Băluță încă de pe vremea când era consilier local și avea această ambiție să facă ceva pentru comunitatea lui, pentru că el s-a născut în Sectorul 4, a trăit în București și vrea să dezvolte Bucureștiul în anii care urmează.

În sensul acesta, comunitatea Sectorului 4 este una care nu a fost extrem de bogată. Atunci când a preluat mandatul de primar, bugetul sectorului 4 era comparabil cu cel al Sectorului 5, sectoare care nu avuseseră în trecut investiții consistente. Atunci el a zis: „Hai să atrag banii europeni.” A discutat și cu mine, a fost și la Bruxelles, a discutat cu comisarii europeni, cu oficiali guvernamentali, indiferent de culoarea politică. De altfel, au fost și ambasadori care au vizitat anumite proiecte inaugurate de Primăria Sectorului 4”, a spus Victor Negrescu.

„Daniel Băluță nu a ratat nicio oportunitate”

Victor Negrescu a spus că Daniel Băluță a folosit fondurile europene ca șansă pentru a dezvolta Sectorul 4 și a reușit să valorifice oportunitățile, chiar în contextul unei competiții acerbe.

„Daniel Băluță a zis că banii europeni sunt șansa lui și a atras bani europeni pentru a face o primă stație de metrou și pentru a crea o nouă linie de metrou. A atras bani europeni pentru serviciile medicale, pentru proiectele de infrastructură de acolo și continuă aceste proiecte pe mai multe paliere.

Nu a ratat nicio oportunitate, în contextul în care competiția era acerbă - te luptai cu alte sectoare, te luptai cu județul Ilfov pentru că avem niște fonduri alocate și regional. A reușit să facă lucrul acesta, să inoveze în contextul în care nimeni nu se gândea că o primărie de sector poate să facă proiecte de o asemenea dimensiune, asumându-și inclusiv proiecte pentru întreg Bucureștiul.

Este, în opinia mea, un exemplu de bună practică, iar Bucureștiul are nevoie de mai multe proiecte cu fonduri europene, pentru că e o oportunitate. Dacă tot există această problemă a bugetului Bucureștiului, pe care o evocase fostul primar general Nicușor Dan, atunci hai să compensăm cu bani europeni”, a spus Victor Negrescu.

„Daniel Băluță are experiența și echipa pentru a realiza astfel de proiecte”

Victor Negrescu a explicat că Daniel Băluță are experiența și echipa necesară pentru a realiza proiecte complexe. De asemenea, a spus că există numeroase oportunități pentru București și că proiectele lui Daniel Băluță au primit sprijin și recunoaștere internațională.

„Daniel Băluță are experiența și echipa pentru a realiza astfel de proiecte, pentru că nu poate să facă un singur om totul. Celelalte primării de sector încă nu au ajuns la acest nivel, dar nu vreau să compar, de exemplu, cu Sectorul 6, pentru că e și el candidat, dar e o diferență - încă Sectorul 6 mai poate învăța, deși se mișcă și acolo anumite lucruri - dar aici, la Sectorul 4, este modelul care funcționează astăzi. De ce să nu îl replicăm la nivelul Bucureștiului?

Sunt multe posibilități și oportunități pentru București în a dezvolta proiecte de infrastructură rutieră, pentru a dezvolta și finaliza proiectele pe zona aceasta de metrou, pentru a folosi banii europeni.

De aceea probabil că ați văzut, la lansarea domniei sale, primarul din Roma, primarul în exercițiu din Copenhaga, președintele Comitetului European al Regiunilor, lideri importanți, reprezentanți importanți pe zona locală, la nivel european, au transmis mesaje de sprijin pentru aceste tipuri de proiecte, care au ca obiectiv creșterea nivelului de trai în București”, a spus Victor Negrescu la DC News.

