Robert Cazanciuc alături de Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei-VIDEO

Sunt convins că Bucureștiul va putea ajunge în câțiva ani printre orașele europene cu cea mai bună calitate a vieții, grație planurilor și măsurilor pe care le-ar lua Daniel Băluță ca primar general.

Nu sunt simple previziuni sau vorbe de campanie, sunt bazate pe realități ale mandatului de primar al Sectorului 4, pe proiecte concrete, palpabile, fapte care pot fi văzute, a precizat Robert Cazanciuc.