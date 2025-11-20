€ 5.0889
DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc alături de Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei-VIDEO
Data actualizării: 16:26 20 Noi 2025 | Data publicării: 16:25 20 Noi 2025

Robert Cazanciuc alături de Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei-VIDEO
Autor: Crişan Andreescu

cazanciuc-ccr_91189400 Foto: Inquam Photos / George Călin
 

Într-o postare pe Facebook, senatorul PSD, Robert Cazanciuc, își afirmă sprijinul pentru canddatul la Primăria Capitalei, Daniel Băluță.

Sunt convins că Bucureștiul va putea ajunge în câțiva ani printre orașele europene cu cea mai bună calitate a vieții, grație planurilor și măsurilor pe care le-ar lua Daniel Băluță ca primar general.

 Nu sunt simple previziuni sau vorbe de campanie, sunt bazate pe realități ale mandatului de primar al Sectorului 4, pe proiecte concrete, palpabile, fapte care pot fi văzute, a precizat Robert Cazanciuc.

