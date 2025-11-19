€ 5.0889
Politica

Alegeri

DCNews
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Cine este cel mai mare susținător al lui Daniel Băluță / foto
Data publicării: 18:16 19 Noi 2025

Cine este cel mai mare susținător al lui Daniel Băluță / foto
Autor: Anca Murgoci

daniel baluta lansare candidatura Daniel Băluță
 

Miercuri a fost evenimentul de lansare a candidaturii pentru Primăria Capitalei a lui Daniel Băluță.

La un moment dat, pe scenă a urcat fiica sa, Alexandra.

Fiica lui Daniel Băluță, vizibil emoționată

„Știți că acum toată lumea mă întreabă: Cine te susține, cine nu te susține, cine… Am plăcerea să vă invit să îl vedeți pe cel mai important susținător al meu, care nici măcar nu este în umbră. Alexandra vrea să vă spună trei cuvinte. O să stau lângă ea, pentru că e copleșită de emoție. Mai rău decât mine”, a zis Daniel Băluță despre fiica sa.

Daniel Băluță, „drăcos”, „plin de viață și bun la suflet”, „muncitor”

„După cum v-a spus și el, numele meu este Alexandra, iar când m-a întrebat dacă aș vrea să vorbesc astăzi aici, m-am bucurat și i-am spus că da, normal, cum să nu vreau?!

Apoi, evident, m-am emoționat și nu știam ce să spun. Așa că m-am dus la fosta lui profesoară universitară, care l-a descris ca fiind „drăcos”. După aceea m-am dus la mama, care l-a descris ca fiind „plin de viață și bun la suflet”.

În final, m-am dus la bunica, și ea l-a descris ca fiind „muncitor”.

Însă, având doar 17 ani și fiind o adolescentă, l-am întrebat pe sfătuitorul meu principal, ChatGPT. L-am întrebat ce ar trebui să spună fiica unui candidat la Primăria Capitalei la lansarea candidaturii lui.

Răspunsul, foarte formal, a fost:


„Îl susțin pe tatăl meu în această candidatură, deoarece are experiența, viziunea și integritatea necesare pentru a conduce Capitala. Mă bucur să fiu alături de el la începutul acestui drum”.

Un răspuns foarte frumos, dar aș mai adăuga câteva lucruri.

Pentru mine, tatăl meu este un exemplu de muncă și de rezistență. Este un suflet foarte bun. De-a lungul timpului am realizat că tatăl meu nu renunță niciodată și că mereu își respectă cuvântul, pentru că scopul lui este să ne fie bine tuturor.

De aceea, pentru mine, tatăl meu înseamnă siguranță. Sunt aici ca să-l susțin și îl iubesc foarte mult”, a zis Alexandra, fiica lui Daniel Băluță.

VEZI ȘI: Daniel Băluță promite investiții în sănătate: La Primăria Generală, ca la Sectorul 4: „Asta ne dorim să aducem în toată Capitala” 

Daniel Băluță
bucuresti
fiica daniel baluta
alexandra baluta
