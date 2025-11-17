€ 5.0844
Modernizarea Bucureștiului, prioritate pentru Băluță. Ce angajament și-a luat
Data actualizării: 16:54 17 Noi 2025 | Data publicării: 16:47 17 Noi 2025

Modernizarea Bucureștiului, prioritate pentru Băluță. Ce angajament și-a luat
Autor: Elena Aurel

daniel baluta psd primar Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei și actual primar al Sectorului 4. Sursa foto: Agerpres
 

Daniel Băluță a făcut un anunț important privind un angajament pe care și-l asumă pentru Capitală.

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei și actual primar al Sectorului 4, a vorbit despre una dintre cele mai importante unități de primiri urgențe din București și din România, la Spitalul Bagdasar-Arseni. Potrivit acestuia, unitatea a salvat deja zeci de mii de vieți și este dotată corespunzător.

De asemenea, acesta și-a exprimat angajamentul ca toate spitalele din București să ajungă la standarde similare, în beneficiul românilor.

VEZI ȘI: Alegeri locale București: REPER anunță că îl susține pe Ciprian Ciucu. UPDATE: Reacția lui Dragoș Pîslaru

„În urmă cu câțiva ani, aici, în spatele meu, nu era absolut nimic. Astăzi am o mare bucurie. Avem una dintre cele mai importante unități de primiri urgențe din București, din România în general. O unitate de primiri urgențe care a salvat, până la ora asta, zeci de mii de vieți. 

Îmi doresc din tot sufletul ca din ce în ce mai puțini oameni să fie prezenți aici, însă am asigurat toate condițiile pentru a încerca să salvăm cât mai multe vieți.

Unitatea de primiri urgențe pe care am construit-o aici, la Spitalul Bagdasar este prevăzută cu această pasarelă. Această pasarelă este absolut obligatorie pentru a face legătura directă între unitate și sălile de operație. Așa arată un spital normal, așa arată un spital european.

Bucureștiul este un centru universitar foarte important în care mii de români vin zilnic cu speranță. De aceea, întregul sistem medical pe care îl avem aici, în orașul nostru, trebuie să fie pus în slujba românilor, astfel încât este un angajament pe care mi-l iau în fața voastră ca toate spitalele din București să fie cel puțin la fel ca cel din spatele meu”, a transmis Daniel Băluță într-un videoclip postat pe pagina de Facebook. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
spitalul bagdasar-arseni
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
