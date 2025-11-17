Alegeri locale București: REPER anunță că îl susține pe Ciprian Ciucu

Partidul REPER a anunțat că îl susține pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

"Partidul REPER susține candidatura lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, pentru funcția de Primar General al Municipiului București la alegerile din 7 decembrie 2025.

Bucureștiul se confruntă cu probleme urgente legate de mobilitate, infrastructură, calitatea aerului, termoficare, protecție socială, digitalizare și planificare urbană. Capitala are nevoie de un primar care să cunoască mecanismele unui oraș precum Bucureștiul și care să fie capabil să livreze rezultate concrete. În ultimii ani, Ciprian Ciucu a demonstrat, în sectorul 6, că poate transforma o administrație care nu a lucrat pentru cetățeni într-una funcțională, profesionistă și orientată către soluții", a anunțat REPER pe pagina de Facebook a partidului.

Ciprian Ciucu: Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui

Înainte ca REPER să posteze anunțul pe pagina de Facebook a partidului, Ciprian Ciucu susținuse o conferință de presă în care declarase că se bucură să aibă parte de acest sprijin.

"Vreau să vă spun că mă bazez pe acest partid și pe membrii lui pentru că sunt zone pe care le acoperă foarte bine. Au competențe în domenii care sunt complementare mie și echipei mele, și este efectiv o zi foarte importantă pentru noi și mulțumesc foarte mult pentru faptul că au ales să îmi susțină campania, să mă susțină în aceste alegeri și să colaborăm pe o perioadă lungă de timp", a declarat Ciprian Ciucu.

Vicepreședintele REPER: Ciprian Ciucu este candidatul care are șanse reale să conducă Bucureștiul

"Pentru partudul REPER contează foarte mult competența, diversitatea, calitatea de gen și drepturile omului. Cred că așa cum a spus și domnul Ciucu, putem să găsim puncte comune cu candidatul care va fi principalul om care va reprezenta nu doar Bucureștiul, ci și România. Și vorbim despre o direcție nu doar a partidului REPER pentru o Românie europeană, un București european, ci pentru Uniunea Europeană. Cred că e foarte important să avem un candidat care se va lupta cu mafia urbană, un candidat competent. (...) Și știți ce mai e important? Să nu lăsăm pe mâna extremiștilor, suveraniștilor, nici Bucureștiul, nici România.

Tocmai de aceea partidul REPER s-a angajat să îl reprezinte în această campanie pe candidatul Ciprian Ciucu și să îl susțină, să colaborăm pe termen lung în mandatul acestuia. De altfel, și sondajul de azi dimineață ne-a arătat că Ciprian Ciucu este candidatul care are șanse reale să conducă Bucureștiul", a declarat Simina Tulbure, vicepreședinte al REPER, în cadrul aceleași conferințe de presă.