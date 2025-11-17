€ 5.0844
DCNews Stiri Daniel Băluță promite schimbări majore în Ferentari
Data actualizării: 23:06 17 Noi 2025 | Data publicării: 23:05 17 Noi 2025

Daniel Băluță promite schimbări majore în Ferentari
Autor: Alexandra Curtache

Daniel Băluță Daniel Băluță Foto: Crișan Andreescu
 

Daniel Băluță, a mers în cartierul Ferentari pentru a discuta direct cu locuitorii despre problemele cu care se confruntă. Într-o postare pe Facebook, acesta a transmis mesajul său comunității.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat pentru Primăria Capitalei, a făcut o vizită în cartierul Ferentari, unde a discutat cu locuitorii despre problemele cu care aceștia se confruntă. Deși afirmă că nu este prima dată când se întâlnește cu oamenii din zonă, Băluță a precizat că situația dificilă din acest cartier este una urgentă, care necesită intervenție rapidă.

În postarea de pe Facebook, Daniel Băluță a scris: 

„Am fost să discut cu oamenii din Ferentari. Nu este prima dată când vorbesc cu oamenii din zonă. Știam care este situația acolo, dar asta nu înseamnă că le-am simțit mai puțin durerea sau, pe alocuri, reticența față de cei care vin doar să le vorbească. 

Le-am promis că lucrurile se vor schimba. Nu vom mai lăsa ca discrepanțele dintre zonele Bucureștiului să rămână așa cum sunt astăzi. Dreptul la sănătate, la educație și la un trai decent trebuie garantat pentru toți. Și asta vom face!”

Aceasta a fost urmată de un videoclip în care Băluță a oferit mai multe detalii despre problemele din cartier și planurile sale.

Lipsa unei farmacii, o problemă urgentă

În completarea mesajului scris, Băluță a explicat într-un videoclip de la fața locului, care sunt cele mai urgente lipsuri din cartier și modul în care acestea afectează viața locuitorilor. El a declarat:

„Nu avem o farmacie. Este incredibil lucrul ăsta. Este incredibil lucrul ăsta să venim, să spunem, într-un oraș plin de farmacii, în locul ăsta nu este farmacie. Imagini ca acestea, din păcate, au existat și în sectorul 4, ceea ce vreau să le promit tuturor oamenilor care cresc în această zonă a Bucureștiului, în Ferentari, că imaginile astea, peste 3 ani de zile, nu vor mai exista. Trebuie să fim alături de ei, trebuie să-i sprijinim, pentru că noi nu lăsăm pe nimeni nimic. Ce se întâmplă aici, în sectorul 5? Condițiile de viață pe care voi le aveți aici, trebuie să le schimbăm.

Este o urgență pentru mine. Primul lucru pe care îl facem chiar din luna Decembrie, putem să le dăm oamenilor banii care li se cuvin, pentru că sunt mulți oameni, copii, bătrâni și chiar și tineri care au probleme mari de sănătate. Ăsta este primul lucru.

Al doilea lucru, tot ceea ce vedeți aici se poate schimba. În cei doi ani și jumătate care au rămas, putem să schimbăm ce este aici”.

Reacția locuitorilor: speranță și așteptări

Locuitorii din Ferentari și Sectorul 4 și-au exprimat opiniile despre vizita primarului și despre nevoia de schimbare:

O femeie a spus: „Sunt locuitoare în sectorul 4 și sunt foarte mulțumită de tot ce se întâmplă în ultimii ani în sectorul 4, de toate schimbările. Să fie la fel ca în sectorul 4 tot București”.

„Noi ne dorim să avem un primar al capitalei care să nu stea închis într-un birou, care să nu umble foarte mult pe la tribunale sau prin alte părți, să ocupe mai mult, mai ales de zonele nu defavorizate, de zonele care au rămas în urmă ca și dezvoltare, că vedem o discrepanță în București”, a mai declarat și un bărbat.

O altă femeie a adăugat: „Vă reprezintă faptele, nu vorbele. Știm despre cine vorbim, știm cu cine vorbim. Suntem atât de sătui ceea ce vedeți aici, nu suntem nici unu la sută din cei care vă vom susține în clipa în care dumneavoastră ne veți susține pe noi”.

Un alt locuitor a concluzionat: „Dom'le, români suntem toți. Deci nu sunt unii mai români decât alții. Dar asta este vorba. E vorba să nu lăsăm oamenii în urmă”. 

Daniel Băluță
ferentari
