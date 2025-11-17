Daniel Băluță promite investiții în sănătate: La Primăria Generală, ca la Sectorul 4: „Asta ne dorim să aducem în toată Capitala”

Candidatul PSD la alegerile locale pentru Primăria Capitalei promite să continue investițiile în sănătate, raportându-se la proiectele derulate în Sectorul 4, între care și Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Bagdasar-Arseni”, inaugurată la 3 septembrie 2021.

Citește și: Cine ar putea fi „moștenitorul” lui Daniel Băluță la Sectorul 4: „Va fi un primar mai bun decât mine” - FOTO în articol

Daniel Băluță: „Asta ne dorim să aducem în toată Capitala”

„În urmă cu câțiva ani, unii nici nu ar fi îndrăznit să creadă că se poate construi o instituție medicală atât de performantă precum este unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Bagdasar.

Însă am demonstrat că se poate. Am arătat că înțelegem cum trebuie să funcționeze corect o unitate medicală capabilă să facă față urgențelor în timp real: rapid, util și eficient pentru bucureșteni și nu numai. Fapte, nu vorbe! Asta ne dorim să aducem în toată Capitala și am încredere că vom reuși”, a spus candidatul PSD la alegerile locale.

Investiție importantă în sănătate pentru bucureșteni, și nu numai

Despre unitatea de primiri urgențe, bucureștenii spun că este unul dintre cele mai importante puncte ale Capitalei.

„La acest spital vin oameni din toată țara. Mulțumim pentru ca va implicați și vrem să renovați și cele 19 spitale din subordinea Primăriei Capitalei”, a declarat o persoană care locuiește în București.

„O capitală dintr-un stat membru U.E. nu se poate numi europeană fără o rețea de spitale moderne! Daniel Băluță a demonstrat că spitalele se pot construi și extinde și în București. Dar trebuie voință, dedicare și săruire pentru oameni!”, a mai spus un bucureștean.

Același lucru l-a punctat o altă persoană din București, care spune că e „o investiție esențială pentru oameni, foarte bine”.

„Am văzut mai multe fapte și am auzit mai puține vorbe. Rezultatele excelente vorbeau de la sine. Așa va face domnul Băluță Daniel și în funcția de PRIMAR GENERAL. Așa vă vrem și totul va fi bine”, a mai spus un alt bucureștean.

Citește și: Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar

Alegerile locale pentru Primăria Municipiului București se desfășoară pe 7 decembrie. Astăzi, 17 noiembrie, este ultima zi de depunere a candidaturilor. VEZI AICI Lista candidaților pentru București