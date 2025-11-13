€ 5.0839
DCNews Politica Personalități politice Cine ar putea fi „moștenitorul” lui Daniel Băluță la Sectorul 4: „Va fi un primar mai bun decât mine” - FOTO în articol
Data actualizării: 21:24 13 Noi 2025 | Data publicării: 20:31 13 Noi 2025

Cine ar putea fi „moștenitorul” lui Daniel Băluță la Sectorul 4: „Va fi un primar mai bun decât mine” - FOTO în articol
Autor: Iulia Horovei

daniel baluta psd primar Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei și actual primar al Sectorului 4. Sursa foto: Agerpres
 

Candidatul PSD la alegerile locale pentru Primăria Capitalei a dezvăluit cine îi este favorit pentru preluarea conducerii Sectorului 4, în cazul în care va câștiga scrutinul din 7 decembrie.

Daniel Băluță a declarat că, în cazul în care va câștiga alegerile pentru Primăria Municipiului București și va elibera astfel funcția de primar al Sectorului 4, Andrei George Trocan, actualul viceprimar, este favoritul său pentru câștigarea mandatului.

Daniel Băluță: „Nu numai eu îl sprijin, ci întreaga echipă”

„Spun pe cine doresc să susțin în acest demers. Sunt foarte mândru de lucrul ăsta, chiar dacă astăzi omul despre care vorbesc nu este atât de cunoscut în zona publică. Dar ca orice tânăr, cum am fost și eu la momentul respectiv, viceprimarul Sectorului 4, Andrei Trocan, un tânăr extrem, extrem de calificat - team leader-ul echipei împreună cu care am reușit să aducem în România 5 mld. de euro (...) și nu numai eu îl sprijin, ci și întreaga echipă. Sperăm că va reuși să fie convingător în fața alegătorilor, dacă va fi cazul. Și sunt convins că va fi un primar cel puțin de bun ca mine, sau dacă nu, mai bun”, a declarat Daniel Băluță, joi seară, la Digi24.

Cine este Andrei Trocan

Până la preluarea funcției actuale de viceprimar al Sectorului 4, Andrei George Trocan a mai ocupat funcția de city manager al aceluiași sector începând cu 2022 și a fost vicepreședinte al organizației PSD. De asemenea, el a mai deținut funcția de viceprimar al Sectorului 4 în perioada 2019-2020.

Viceprimarul Sectorului 4, Andrei Trocan

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Andrei Trocan, în vârstă de 38 de ani, deține bijuterii și ceasuri în valoare estimată de 10.000 de euro, precum și conturi curente și depozite bancare în valoare de 4.000 lei.

De asemenea, el a acordat împrumuturi personale către persoane fizice, totalizând 154.000 lei și 94.000 de euro. În ultimul an fiscal, Trocan a realizat venituri din salarii în cadrul Primăriei Sector 4, în sumă de 156.763 lei, la care se adaugă o majorare de 56.510 lei ca membru în echipa de proiect REM ZUM 2. 

Andrei George Trocan, viceprimar al Sectorului 4 al Municipiului București, nu a declarat că ar deține bunuri imobile, precum locuințe sau terenuri, și nici autovehicule.

