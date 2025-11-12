Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar

Un nou sondaj Avangarde, realizat în perioada 2 - 7 noiembrie 2025, arată cu cine ar vota bucureștenii la alegerile locale parțiale.
Potrivit unui nou sondaj Avangarde, realizat în perioada 2 - 7 noiembrie 2025, Daniel Băluță, candidatul PSD la funcția de primar general, s-ar plasa pe prima poziție, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Acesta ar fi urmat de reprezentantul PNL, Ciprian Ciucu, și, la mică distanță de candidatul USR, Cătălin Drulă. Pe locul 4 s-ar plasa candidata Anca Alexandrescu, susținută de AUR.
Întrebați pe „Cu ce candidat ați vota dacă duminica viitoare ar fi alegeri?”, bucureștenii au răspuns în felul următor:
88% dintre respondenți au indicat deja un candidat, ceea ce sugerează o piață electorală relativ cristalizată cu o lună înainte de alegeri.
Cetățenii intervievați au fost întrebați și, indiferent cu cine vor vota, cine cred că „va fi viitorul primar?”. Majoritatea au indicat că reprezentantul PSD, Daniel Băluță, are cele mai mari șanse:
Majoritatea bucureștenilor au spus că știu că pe 7 decembrie 2025 au loc alegeri locale parțiale.
Univers: populația adultă (18+), neinstituționalizată, Municipiul București
Volum eșantion: 1.080 respondenți
Metodă de culegere: interviu față-în-față (door to door)
Perioada de colectare a datelor: 2 – 7 noiembrie 2025
Marja de eroare: ± 3,2%
Nivel de încredere: 95%
Reprezentativitate: eșantion reprezentativ pentru populația adultă din București
Finanțare: cercetare autofinanțată
