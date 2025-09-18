Fermierii cer excepții de la Legea mirosurilor, aflată în consultare publică la Ministerul Mediului

Fermierii cer excepții de la Legea mirosurilor, avertizând că aplicarea strictă a normelor ar periclita fermele și securitatea alimentară.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare se opune inițiativei Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a introduce reguli privind „stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și conținutul planului de gestionare a acestuia”, aflate în consultare publică.

Reprezentanții fermierilor și cooperativelor din România atrag atenția că activitățile agricole presupun emisii olfactive naturale, inevitabile, care nu pot fi eliminate complet. Aplicarea strictă a normelor propuse ar pune în pericol continuitatea fermelor, unităților de procesare și securitatea alimentară a României.

Solicitările fermierilor

Principalele solicitări ale AAC sunt: exceptarea fermelor și unităților agroalimentare de la aplicarea Legii mirosurilor; implicarea oficială a Ministerului Agriculturii în elaborarea și aplicarea normelor, dacă excepția nu este acceptată; protejarea exploatațiilor agricole autorizate anterior de reclamațiile generate de construcții ridicate ulterior fără respectarea distanțelor de protecție sanitară și introducerea unor criterii clare și obiective pentru evaluarea disconfortului olfactiv, diferențiate între activitățile industriale și cele agricole.

Mai mult, AAC susține limitarea plângerilor abuzive printr-un mecanism de verificare a sesizărilor și prin obligativitatea respectării normelor urbanistice de către reclamanți, dar și asigurarea continuității activităților agricole și comerciale în derulare, fără șicanări administrative sau juridice. Totodată, este nevoie de adoptarea unor norme proporționale, aliniate standardelor UE, care să evite abuzurile și să protejeze fermele existente.

Cazuri exceptate în mai multe țări europene

AAC amintește că în state precum Franța, Germania, Olanda, Danemarca sau Austria există reglementări echilibrate, care protejează fermele deja autorizate și tratează diferențiat mirosurile agricole față de cele industriale.

Aceste principii ar trebui implementate și în România, spun reprezentanții AAC, întrucât includ „prioritatea agricolă”, proporționalitatea măsurilor și excluderea sancționării retroactive a fermierilor pentru activități specifice agriculturii.

„Este absurd să se pretindă ca fermele și exploatațiile agricole, autorizate legal și funcționale de ani de zile, să fie supuse unor noi norme și penalizări ulterioare pentru mirosuri firești și inevitabile, specifice activității agricole. Productia de hrană pentru populatie trebuie exceptată de la această legislație, altfel riscăm să punem în pericol continuitatea fermelor, a producției agroalimentare și securitatea alimentară a României. Fermierii nu pot fi sancționați pentru activități agricole firești!”, se arată în comunicatul de presă.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare este formată din Federația Națională PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Uniunea Națională de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV și Asociația Forța Fermierilor – AFF.

Legea mirosurilor (Legea nr. 123/2020) a fost adoptată de Parlamentul României pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului și stabilește reguli pentru prevenirea, gestionarea și reducerea disconfortului olfactiv generat de activități industriale sau economice, inclusiv prin obligativitatea elaborării planurilor de gestionare a disconfortului olfactiv de către operatori și autorități.

Deși legea a fost promulgată în urmă cu cinci ani, aplicarea sa a fost blocată până în acest moment din lipsa normelor, care ar fi trebuit elaborate de Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul Sănătății, în cel mult 180 de zile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News