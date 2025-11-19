€ 5.0889
DCNews Stiri Social Spitalul din Târgu-Jiu, amendat cu 30.000 de lei după ce un pacient a murit într-o ambulanţă
Data publicării: 11:33 19 Noi 2025

Spitalul din Târgu-Jiu, amendat cu 30.000 de lei după ce un pacient a murit într-o ambulanţă
Autor: Doinița Manic

ambulanta targu jiu Ambulanță România. Foto: Agerpres
 

Spitalul din Târgu-Jiu a fost amendat cu 30.000 de lei de către DSP în urma decesului unui pacient într-o ambulanţă.

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu a fost amendat cu 30.000 de lei de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj, după ce un bărbat în vârstă de 78 de ani a decedat în ambulanţă în timpul transferului între două clădiri ale unităţii medicale, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Nou incident la SJU Ploiești: Al doilea pacient căzut de pe targă în câteva săptămâni

"Inspectorii sanitari din cadrul DSP Gorj s-au deplasat, în data de 5 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) şi la locaţia SJU Târgu Jiu din str. Progresului, în vederea efectuării verificărilor preliminare. S-au solicitat note de relaţii, documente medicale, precum şi protocoalele şi procedurile de lucru. S-a constatat că nu se respectă prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1706/2007, privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. Astfel, s-a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 30.000 de lei pentru nerespectarea de către conducerea spitalului a condiţiilor minime privind organizarea, funcţionarea şi dotarea UPU", a transmis DSP Gorj.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după ce bărbatul de 78 de ani a murit în timpul transportului cu ambulanţa de la UPU a SJU Târgu Jiu către Spitalul 700. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, incidentul s-a produs în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar reprezentanţii SJU Târgu Jiu au sesizat direct autorităţile despre decesul bărbatului, originar din comuna Slivileşti.

"În urma examinării vizuale a cadavrului, acesta nu prezenta leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului şi membrelor. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă", a precizat, marţi, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Sacagiu.

"La nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară"

Totodată, la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară care investighează cazul.

"Conducerea unităţii a fost sesizată, în data de 5 noiembrie, de un medic din UPU despre cazul pacientului de 78 de ani, prezentat în data de 4 noiembrie la UPU-SMURD şi care ulterior a decedat în ambulanţă. Despre caz au fost anunţaţi şi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Prin dispoziţia managerului, la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară, care sa analizeze aspectele sesizate de medicul din UPU. Procedurile de cercetare sunt în derulare", a menţionat, marţi, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.

