Nou incident la SJU Ploiești: Al doilea pacient căzut de pe targă în câteva săptămâni

Conducerea Spitalului Județean de Urgență (SJU) Ploiești a declanșat o anchetă internă după ce un pacient a căzut de pe o targă în cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU), transmite Agerpres. Incidentul nu a avut urmări medicale, potrivit reprezentanților unității sanitare.

„Căderea nu a avut consecinţe medicale, neconstatându-se leziuni secundare. Pacientul conştient, cooperant, a declarat cadrelor medicale că s-a mobilizat la marginea tărgii pentru a-şi aranja vestimentaţia, moment în care a alunecat”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de SJU Ploieşti.

Toți angajații din tură, chemați la explicații

Spitalul a anunțat că, în urma evenimentului, a fost demarată o anchetă internă, iar toți angajații aflați în tura respectivă au fost solicitați să depună note explicative. Cazul a fost înaintat și Comisiei de disciplină.

„În momentul de faţă se face o analiză şi se stabilesc relaţiile de cauzalitate care au dus la apariţia incidentului. Ca măsură preliminară, s-a decis trimiterea întreg personalului din tură către comisia de disciplină, gradul de vinovăţie şi amploarea sancţiunilor urmând a fi stabilite de comisie”, mai precizează instituția.

Un incident similar a avut loc câteva săptămâni

Pe lângă verificarea cauzelor incidentului, conducerea spitalului a dispus și controlul complet al tuturor tărgilor din dotare, urmând ca cele cu eventuale defecțiuni să fie retrase până la remediere.

Incidentul survine la câteva săptămâni după un alt caz petrecut la aceeași unitate medicală, când un bărbat de 85 de ani a căzut de pe o targă în timpul unui transfer între spitale și a suferit un traumatism cranio-cerebral.

La acel moment, directorul medical al SJU Ploiești, Andrei Ilinca, a explicat pentru Agerpres că pacientul fusese externat și urma să fie transportat la o altă unitate medicală, însă, „în timp ce era scos de către ambulanţier pe targa acelei ambulanţe, s-a produs un accident, şi anume targa s-a dezechilibrat, iar pacientul a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral”.