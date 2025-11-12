€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Social Nou incident la SJU Ploiești: Al doilea pacient căzut de pe targă în câteva săptămâni
Data actualizării: 19:07 12 Noi 2025 | Data publicării: 18:18 12 Noi 2025

Nou incident la SJU Ploiești: Al doilea pacient căzut de pe targă în câteva săptămâni
Autor: Doinița Manic

targa spital ambulanta Targă, ambulanță. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Este anchetă la Spitalul Județean Ploiești după ce un pacient a căzut de pe targă la Urgențe.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență (SJU) Ploiești a declanșat o anchetă internă după ce un pacient a căzut de pe o targă în cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU), transmite Agerpres. Incidentul nu a avut urmări medicale, potrivit reprezentanților unității sanitare.

„Căderea nu a avut consecinţe medicale, neconstatându-se leziuni secundare. Pacientul conştient, cooperant, a declarat cadrelor medicale că s-a mobilizat la marginea tărgii pentru a-şi aranja vestimentaţia, moment în care a alunecat”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de SJU Ploieşti.

Toți angajații din tură, chemați la explicații

Spitalul a anunțat că, în urma evenimentului, a fost demarată o anchetă internă, iar toți angajații aflați în tura respectivă au fost solicitați să depună note explicative. Cazul a fost înaintat și Comisiei de disciplină.

„În momentul de faţă se face o analiză şi se stabilesc relaţiile de cauzalitate care au dus la apariţia incidentului. Ca măsură preliminară, s-a decis trimiterea întreg personalului din tură către comisia de disciplină, gradul de vinovăţie şi amploarea sancţiunilor urmând a fi stabilite de comisie”, mai precizează instituția.

Un incident similar a avut loc câteva săptămâni

Pe lângă verificarea cauzelor incidentului, conducerea spitalului a dispus și controlul complet al tuturor tărgilor din dotare, urmând ca cele cu eventuale defecțiuni să fie retrase până la remediere.

Incidentul survine la câteva săptămâni după un alt caz petrecut la aceeași unitate medicală, când un bărbat de 85 de ani a căzut de pe o targă în timpul unui transfer între spitale și a suferit un traumatism cranio-cerebral.

La acel moment, directorul medical al SJU Ploiești, Andrei Ilinca, a explicat pentru Agerpres că pacientul fusese externat și urma să fie transportat la o altă unitate medicală, însă, „în timp ce era scos de către ambulanţier pe targa acelei ambulanţe, s-a produs un accident, şi anume targa s-a dezechilibrat, iar pacientul a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

SJU Ploiești
pacient targa
spitalul ploiesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Se face performanță AI în România? Exemplul Codata Software Solutions și ComputerLand România arată că da
Publicat acum 31 minute
Un român din Italia a încercat să-şi incendieze soţia, apoi a reclamat-o la poliţie pentru că nu ar contribui la cheltuielile casei
Publicat acum 37 minute
Reacția conducerii Spitalului Județean Timișoara după sesizările că o parte din personal ar fi ieşit din unitate în echipament medical
Publicat acum 1 ora si 3 minute
CNA sprijină Strategia Națională de Apărare: Spațiul online, supus unui război cognitiv
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, lupta clasică între Stânga și Dreapta, pentru București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 10 Noi 2025
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close