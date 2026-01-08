Ungaria acuză UE de nepăsare față de cetățeni: Acordul UE-Mercosur, un pericol pentru fermieri

Bruxellesul a demonstrat de nenumărate ori că este interesat doar de Ucraina şi că "nu-i pasă deloc de problemele cetăţenilor europeni", a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează MTI.

Fermierii europeni, printre care şi cei ungari, s-au confruntat cu experienţa directă a acestui fapt atunci când subvenţiile agricole au fost "reduse brutal" sau atunci când "Comisia Europeană a permis Ucrainei să inunde Europa centrală cu cereale de slabă calitate", a spus el.

Noul acord comercial amenință fermierii ungari

"Noul atac al Bruxellesului asupra fermierilor este acum aici: vor să voteze şi să implementeze acordul de liber schimb dintre UE şi America de Sud, o altă lovitură sub centură la adresa fermierilor, deoarece ar permite un flux nelimitat de produse agricole în Europa şi le-ar pune în pericol mijloacele de trai", a mai spus Szijjarto.

"Ungaria protestează împotriva acestei decizii; nu vom permite Bruxellesului să continue să ignore interesele fermierilor ungari! Vom vota 'nu' mâine şi vom proteja fermierii ungari", a subliniat Szijjarto, potrivit Agerpres.

