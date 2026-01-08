€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Stiri Ungaria acuză UE de nepăsare față de cetățeni: Acordul UE-Mercosur, un pericol pentru fermieri
Data actualizării: 12:53 08 Ian 2026 | Data publicării: 12:52 08 Ian 2026

Ungaria acuză UE de nepăsare față de cetățeni: Acordul UE-Mercosur, un pericol pentru fermieri
Autor: Elena Aurel

tractor bani fermieri Ungaria acuză UE de nepăsare față de cetățeni. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @alexraw
 

Ministrul ungar de externe a declarat că Bruxelles-ul se concentrează doar pe Ucraina și ignoră problemele cetățenilor europeni.

Bruxellesul a demonstrat de nenumărate ori că este interesat doar de Ucraina şi că "nu-i pasă deloc de problemele cetăţenilor europeni", a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează MTI.

Fermierii europeni, printre care şi cei ungari, s-au confruntat cu experienţa directă a acestui fapt atunci când subvenţiile agricole au fost "reduse brutal" sau atunci când "Comisia Europeană a permis Ucrainei să inunde Europa centrală cu cereale de slabă calitate", a spus el.

VEZI ȘI: Ce riscuri apar când Spartanul stă prea mult la sol. Explicațiile unui pilot despre avionul cu care a zburat Nicușor Dan

Noul acord comercial amenință fermierii ungari

"Noul atac al Bruxellesului asupra fermierilor este acum aici: vor să voteze şi să implementeze acordul de liber schimb dintre UE şi America de Sud, o altă lovitură sub centură la adresa fermierilor, deoarece ar permite un flux nelimitat de produse agricole în Europa şi le-ar pune în pericol mijloacele de trai", a mai spus Szijjarto.

"Ungaria protestează împotriva acestei decizii; nu vom permite Bruxellesului să continue să ignore interesele fermierilor ungari! Vom vota 'nu' mâine şi vom proteja fermierii ungari", a subliniat Szijjarto, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Ce îi diferențiază pe votanții lui Donald Trump, Nicușor Dan și George Simion

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

peter szijjarto
ungaria
comisia europeana
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Miruță spune că în caz de ceva, când Nicușor Dan e în Spartan, poate primi mesaje text
Publicat acum 13 minute
România, obligată să primească migranți sau să plătească o sumă fabuloasă pe cap de om
Publicat acum 29 minute
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan
Publicat acum 37 minute
Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka, în optimile turneului WTA de la Brisbane
Publicat acum 46 minute
Cum va fi anul 2026 în funcție de analiza lui numerologică: „O mare schimbare ne așteaptă!”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 6 ore si 1 minut
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close