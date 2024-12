Titi Aur, informații de culise din Guvern. Cum își încordează mușchii ministerele în loc să colaboreze pentru români: Asta e reacția

VEZI ȘI: VIDEO Cum se semnalizează corect în sensul giratoriu. ”Unii spun: 'Domnule, uite, în Germania nu se practică'”

Specialistul în conducere defensivă a spus care sunt urmările ”orgoliului instituțional”.

„Noi avem o problemă mare de orgoliu instituțional. Știți ce strică orgoliul instituțional? În momentul în care cineva dintr-un minister trebuie să colaboreze cu cineva din alt minister în loc să fie o reacție de 'hai să vedem ce putem face', dau exemplu acum Transporturi cu Interne în cazul ăsta, dar sunt multe alte, reacția cel puțin în Ministerul Transporturilor este de genul acesta, trăită de mine și vă spun imediat și cu cine, Adriana Calapis, ca să nu fie neclar: 'Hai, domnule, lasă-mă cu ăia. Dar, ce, să ne pună ăia la treabă? Dar să facă ăia. Dar buget să facă ăia. Dar eu când le-am cerut nu au vrut'. Deci, asta este reacția, dar nu numai acolo, sunt multe alte locuri.

Atunci, acel orgoliu prost instituțional pentru că poate fi și orgoliu pozitiv: 'să fim, să facem, noi aducem bunăstare'. În loc să fie o colaborare între Transporturi și Interne din acest punct de vedere, adică cum facem școlarizarea și examinarea cât mai eficientă. În ce se răsfrânge asta? Se răsfrânge în teren. (...) Acea rivalitate, practic, între instructori și examinatori pentru că aici eu văd că și unii, și alții reprezintă într-un fel nu neapărat statul, dar reprezintă formatorii pentru că și examinatorul face parte într-un fel din formator, adică verifică dacă ești bun, e finalul de la formator. Aici trebuie să fie o colaborare, o prietenie, dar în sensul bun, nu în sensul bun. Nu există asta pentru că de la nivelul cel mai înalt nu există colaborare între Ministerul Transportului și Interne.

Mesaj pentru premierul Ciolacu

(...) Zilele trecute s-a făcut un lucru, ANA, Agenția Națională Antidrog, a fost mutată din curtea Ministerului de Interne sub primul-ministru și va fi condusă de un secretat de stat. De ce? Exact din același motiv pentru că agenția fiind doar sub Ministerul de Interne, când avea de colaborat cu Ministerul Educației, cu Ministerul de Finanțe era exact acest gen de probleme. Eu i-am dat un mesaj domnului Ciolacu și i-am spus că îl felicit pentru asta, dar o să îl și acuz de plagiat... în glumă. De ce? Pentru că eu vorbesc de Consiliul Interministerial că trebuie mutat sub primul-ministru și nu în curtea Ministerului Transportului de ani de zile spun asta. Le-am spus-o miniștrilor în funcție sau consilierilor pentru că acolo nu funcționează, Consiliul Interministerial. Dacă ar fi la Guvern și ar veni ordin de la Guvern către fiecare minister s-ar putea obliga, dacă nu de plăcere, trebuie să faceți ceva”, a precizat Titi Aur.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”DC Conducem”.

Urmărește emisiunea completă aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News