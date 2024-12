România a intrat complet în Spațiul Schengen. S-a votat în Consiliul JAI. Victoria lui Predoiu

Președintele Klaus Iohannis declară, despre aderarea României la Spațiul Schengen, că: "România este în Schengen cu drepturi depline! În această dimineață, la Bruxelles, a fost luată decizia privind aderarea țării noastre și cu frontierele terestre la spațiul Schengen, cu aplicare din 1 ianuarie 2025, o decizie așteptată prea mult timp de către noi toți".

"Datorită eforturilor coordonate ale autorităților române și a demersurilor intense care s-au făcut la nivel politico-diplomatic – și vreau să evidențiez aici în special Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe, ne putem bucura, în sfârșit, de un drept binemeritat, dobândit în mod legitim de România.

Aderarea la spațiul Schengen reprezintă un pas firesc și necesar în consolidarea statutului României de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Avantajele apartenenței noastre la spațiul comun de liberă circulație sunt multiple și au impact direct asupra cetățenilor, asupra economiei și a imaginii externe a țării noastre.

Eliminarea controalelor la frontierele interne înseamnă circulație mai rapidă și mai simplă pentru cei care călătoresc, timpul petrecut la granițe va fi considerabil redus, iar costurile logistice pentru companii vor scădea, ceea ce va crește rapid competitivitatea produselor și a serviciilor românești pe piața europeană.

În același timp, crește considerabil și atractivitatea României pentru investitorii străini, care vor vedea un avantaj comercial în conectivitatea sporită a țării noastre. Apartenența deplină la spațiul Schengen consolidează, așadar, poziția strategică a României ca poartă între Estul și Vestul Europei.

Aderarea la spațiul Schengen a reprezentat un obiectiv strategic important pentru țara noastră. De-a lungul timpului, au existat o serie de obstacole, în ciuda faptului că România este de mult timp pregătită tehnic pentru a respecta exigențele Schegen (...).

Sigur că Uniunea Europeană poate să funcționeze mai bine și evident că politicienii români trebuie să fie încă și mai implicați pentru a obține pentru țara noastră cât mai multe beneficii care rezultă din apartenența noastră europeană.

Dar, de câte ori ne gândim la o viață mai bună și la un trai mai prosper, ne gândim la cum arată viața într-o țară occidentală, și de multe ori auzim sloganul „vrem o țară ca afară”. Ne dorim mai multe libertăți, nu mai multe restricții, ne dorim mai multă libertate de opinie, nu mai puțină", adaugă Klaus Iohannis.

Bogdan Chirieac a reacționat: "Anul trecut, specialiștii calculau că intrarea în spațiul Schengen terestru va aduce peste 2 miliarde de euro la produsul intern brut al României. Probabil că aceasta este cifra, dacă nu chiar mai mare, în această zonă. Plus, sigur, timpul, nervii, vă dați seama, nu sunt doar turiștii - sunt sutele de mii de camioane, milioanele de camioane care intră și ies din România anual și se aduc în Europa. E o realizare extraordinară și meritul principal este al ministrului de Interne Cătălin Predoiu, care a luat această chestiune de unde era acum 2 ani de zile când eram praf cu Schengen-ul și a luat-o pas cu pas. Întâi cu Schengen aerian și Maritim, acum cu Schengen terestru, contacte personale, relații cu cancelarul Nehammer, cu ministrul de Interne Gerhard Karner. Multă lume va băga capul în poză. El a fost sprijinit și de premierul Marcel Ciolacu, dacă meritul fundamental este al lui Cătălin Predoiu", spune Bogdan Chirieac.

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat pe X: "Un beneficiu major pentru economie și pentru călătorii mai rapide pentru milioane de români care trăiesc zn UE", spune acesta.



#Romania fully accedes to the #Schengen area starting January 1st 2025, following today’s #JHA ???????? decision.

A major benefit for our ???????? economy and faster journeys home for the millions of Romanians living and traveling in the #EU.#WeAreSchengen — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) December 12, 2024

"Miniștrii de interne tocmai au adoptat o decizie de ridicare a controalelor la frontierele terestre interne cu și între Bulgaria și România începând cu 1 ianuarie 2025. O mare victorie pentru Bulgaria, România și întreaga Europă!", a anunțat președinția maghiară a UE.

"România și Bulgaria vor intra complet în Schengen de la 1 ianuarie 2025", a anunțat și Roberta Metsola, președintele Paramentului European pe X.

It’s done. It’s decided. It’s deserved.



Romania & Bulgaria will fully join Schengen on 1 January 2025.



Congratulations to the people of both countries who have worked hard and long for this.



A stronger Schengen signifies a safer & more united Europe.#StrongerTogether ???????????????????????? pic.twitter.com/lcgMFCWK69 — Roberta Metsola (@EP_President) December 12, 2024

Ungaria a pus pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 12 decembrie 2024 aderarea completă la Schengen a României şi Bulgariei, după o întâlnire informală între miniştrii afacerilor interne din România, Bulgaria, Ungaria şi Austria, desfăşurată la Budapesta, în 22 noiembrie.

În data de 9 decembrie, ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut o discuţie, prin videoconferinţă, cu omologul ungar, Sandor Pinter, pentru pregătirea reuniunii Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din data de 12 decembrie. "Demnitarul român a prezentat, pe scurt, măsurile aflate în implementare la nivelul autorităţilor române, pentru pregătirea celei de-a doua etape - aderarea la spaţiul Schengen cu frontierele terestre", conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne transmis Agerpres. Potrivit MAI, în contextul deciziei autorităţilor ungare de a efectua, în perioada sărbătorilor de iarnă, verificări ţintite la frontiera comună, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene, cei doi miniştri au analizat aceste aspecte din perspectiva circulaţiei transfrontaliere a cetăţenilor români în perioada următoare. Cătălin Predoiu a apreciat, în cadrul discuţiei, susţinerea "constantă" şi "activă" a Preşedinţiei ungare a Consiliului pentru finalizarea dosarului Schengen.

Miniştrii de interne ai UE vor face, de asemenea, un bilanţ al situaţiei generale a spaţiului Schengen. Miniştrii vor desfăşura în special un schimb de opinii cu privire la punerea în aplicare a priorităţilor ciclului anual al Consiliului Schengen. Discuţia se va axa şi pe creşterea securităţii generale prin digitalizare.

În ceea ce priveşte sistemele informatice pentru asigurarea respectării legii, Comisia şi eu-LISA (agenţie a UE responsabilă cu gestionarea sistemelor informatice în domeniul securităţii şi justiţiei) vor informa miniştrii cu privire la calea de urmat în ceea ce priveşte începerea funcţionării Sistemului de intrare/ieşire (EES). EES este un sistem informatic automat pentru înregistrarea resortisanţilor ţărilor terţe care călătoresc în scopul unei şederi scurte. În cadrul noului sistem, poliţia de frontieră va scana amprentele digitale sau va face fotografii persoanelor care trec frontiera pentru prima dată. Aceste informaţii vor fi înregistrate într-un fişier digital. În cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din 10-11 octombrie 2024, Comisia a informat miniştrii cu privire la planurile sale de implementare treptată a EES.

Referitor la subiectul azil şi migraţie, Comisia va prezenta informaţii actualizate cu privire la punerea în aplicare a pactului privind migraţia şi azilul, un set de acte legislative ale UE care au fost adoptate în mai 2024. Statele membre şi Comisia iau în prezent măsuri pregătitoare pentru ca aceste legi să se aplice începând din iunie 2026. Setul de norme cuprinse în pact va contribui la gestionarea sosirilor în mod ordonat, la crearea de proceduri eficiente şi uniforme şi la asigurarea unei repartizări echitabile a sarcinilor între statele membre. Dimensiunea externă a abordării provocărilor legate de migraţie va fi discutată în cadrul unui prânz de lucru.

În domeniul securităţii interne, Consiliul consultativ pentru informaţii va prezenta situaţia actuală a ameninţărilor. Prezentarea va fi urmată de un raport al preşedinţiei privind progresele înregistrate în lupta împotriva traficului de droguri şi a criminalităţii organizate. De asemenea, miniştrii vor avea un schimb de opinii cu privire la raportul final al Grupului la nivel înalt privind accesul la date pentru o asigurare eficace a respectării legii. La reuniunea JAI din luna iunie 2024, Consiliul a salutat cele 42 de recomandări ale grupului privind accesul la date.

De asemenea, preşedinţia ungară va informa miniştrii cu privire la situaţia actuală a orientărilor strategice pentru planificarea legislativă şi operaţională în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Orientările strategice prevăzute în tratat reprezintă un instrument important pentru conturarea direcţiei politicii UE în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie şi oferă cadrul pentru punerea în aplicare a aspectelor relevante ale Agendei strategice a UE pentru perioada 2024-2029.

Nu în ultimul rând, preşedinţia ungară a Uniunii va urmări să ajungă la o abordare generală (poziţia comună a statelor membre) cu privire la o propunere legislativă de combatere a abuzului sexual asupra copiilor. Această propunere de act legislativ va impune întreprinderilor din domeniul internetului obligaţia de a alerta autorităţile cu privire la abuzul sexual online asupra copiilor detectat pe platformele lor. Un centru al UE a cărui înfiinţare este planificată ar urma să sprijine autorităţile care acţionează în urma rapoartelor privind abuzurile sexuale asupra copiilor şi ar urma să colecteze şi să partajeze expertiză şi bune practici în materie de prevenire şi de sprijinire a victimelor.

***

Anterioara reuniune a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne a Uniunii Europene a avut loc în zilele de 10-11 octombrie 2024. Preşedinţia ungară a Uniunii a prezentat, în context, un raport cu privire la stadiul punerii în aplicare integrale a acquis-ului Schengen în Bulgaria şi România, ţări pentru care controalele la frontierele maritime şi aeriene au fost eliminate la 31 martie 2024.

***

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) este una dintre cele 10 formaţiuni ale Consiliului UE şi se reuneşte atât în cadrul reuniunilor formale, cât şi în cadrul şedinţelor informale, iniţiate de obicei de către ţările care deţin preşedinţia rotativă a UE.

La Consiliul JAI participă, în principal, miniştrii justiţiei şi ai afacerilor interne din statele membre ale UE, iar în domeniile legate de Schengen, discuţiile au loc în formatul comitetului mixt, alcătuit din: statele membre ale UE plus cele patru ţări care nu fac parte din UE, dar au adoptat acordul Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia), scrie https://data.consilium.europa.eu/.

În cadrul reuniunilor, miniştrii justiţiei se ocupă de cooperarea judiciară în materie civilă şi penală şi de drepturile fundamentale, în timp ce miniştrii afacerilor interne sunt responsabili cu migraţia, gestionarea frontierelor şi cooperarea poliţienească.

Consiliul UE exercită, împreună cu Parlamentul European, funcţiile legislativă şi bugetară, fiind compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, potrivit art. 16 din Tratatul Uniunii Europene, accesat pe https://eur-lex.europa.eu.

Deşi se reuneşte în diferite formaţiuni în funcţie de subiectul discutat, Consiliul UE este o entitate juridică unică, lucrările sale fiind pregătite de un comitet al reprezentanţilor permanenţi ai statelor membre (Coreper) şi de comitete şi grupuri de lucru specializate.

Pe ordinea de zi a reuniunilor pot fi înscrise subiecte cu caracter non-legislativ sau subiecte cu caracter legislativ. Cea mai mare parte a subiectelor de pe ordinea de zi a reuniunilor diverselor formaţiuni ale Consiliului este reprezentată de documente fără efecte juridice, cum ar fi concluziile, rezoluţiile şi declaraţiile. Aceste tipuri de documente exprimă doar poziţii politice.

***

"Şedinţa de astăzi este una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, sper, ultima bătălie pentru intrarea în spaţiul Schengen. Este o şedinţă importantă, o şedinţă în care se vor discuta multe lucruri. Nu este nimic încheiat până când decizia nu va fi luată. Am muncit din greu să ajungem aici. Am muncit în teren, la frontiere, în cancelariile diplomatice, am muncit cu gândul permanent la cetăţenii români care merită intrarea în spaţiul Schengen", a declarat ministrul pentru jurnaliştii români.

"Am avut permanent în gândul nostru cozile interminabile de la frontieră, transportatorii care suferă pierderi, momentele de tensiune, de dezamăgire uneori pe care cetăţenii români le-au încercat. Am invocat de multe ori în discuţiile noastre aceste lucruri importante şi sunt absolut convins că ele au avut efect în dezbaterile pe care le-am avut", a adăugat ministrul Predoiu.

El a ţinut să-i asigure pe toţi cetăţenii români că "am făcut tot ce ţine de noi pentru a avea un rezultat pozitiv astăzi şi intrăm în sală determinaţi să obţinem acest rezultat".

"Vrem să intrăm în Schengen, suntem pregătiţi să intrăm în Schengen şi vrem ca acest lucru să se întâmple astăzi, în această şedinţă", a mai transmis Predoiu.

