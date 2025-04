Unul dintre cei mai vechi consilieri prezidențiali pleacă acasă. Ilie Bolojan a eliberat-o din funcție

”Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a semnat luni, 31 martie 2025, decretul privind eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Sandra-Marilyn-Andreea Pralong, la cerere, începând cu data de 1 aprilie 2025” anunță, astăzi, Administrația Prezidențială.

Sandra Pralong era consilier prezidențiale din 27 august 2015.

Iată cum este aceasta descrisă pe site-ul Administrației Prezidențiale:

Sandra-Marylin-Andreea Pralong (n. 1958) are titlul de doctor în Științe Politice, obținut cu distincție la Paris (2008) și a absolvit trei programe de master în marketing (Elveția, HEC Lausanne, 1981), relații internaționale & diplomație (SUA, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Boston, 1985) și filosofie politică (SUA, Columbia University, New York, 1997).

Sandra Pralong s-a întors în România în 1990 de la New York, unde era director de promovare (comunicare B2B) al săptămânalului internațional Newsweek. La București, a pus bazele Fundației pentru o Societate Deschisă, pe care a condus-o la începutul anilor '90. A fost consiliera Președintelui Emil Constantinescu (1998-2000) și înalt funcționar ONU (2002-2006). Din 2007, prin Fundația SynergEtica, îndeamnă tinerii români să experimenteze `bucuria eticii` și să înțeleagă că prosperitatea nu poate fi durabilă dacă nu este și etică. În 2008, Comisia Europeană a numit-o Ambasador al Bunăvoinței pentru Anul Internațional al Dialogului Intercultural.

Este activă în societatea civilă, autor, profesor, fondatoarea Fundației SynergEtica, consultant, trainer și coach. Este cunoscută în diaspora datorită publicării, între altele, a volumelor ”De ce m-am întors în România” (Polirom, 2010) și ”Mai români decât românii? De ce se îndrăgostesc străinii de România” (Polirom, 2013), care pledează pentru redescoperirea dragostei de țară. A fost activă în diaspora încă din adolescență, semnând, în 1975, „Memorandumul de la Holloway”, prin care românii din exil cereau respectarea Drepturilor Omului în România.

Sandra Pralong a mai publicat The Open Society after 50 Years—the Continuing Relevance of Karl Popper (Routledge, 1997) și Cum Schimbăm Mentalitatea ? 25 de ani in România (Polirom, 2014), precum și numeroase eseuri și articole științifice în țară și, mai ales, în străinătate.

A câștigat premii internaționale în comunicare și publicitate, dar și în poezie, a fost inclusă în `Who’s Who in the World` și `Who’s Who of American Women`, și a fost decorată de statul român, de Casa Regală a României și de Commonwealth-ul statului Massachusetts în SUA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News