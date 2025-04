CTP îl face praf pe Băsescu. Totuși apar fapte greu de ignorat privind alegerile: „Probe beton” care vor lămuri pe toată lumea, inclusiv pe SUA

Traian Băsescu susține că principala problemă în relația României cu SUA nu ține de persoane (ambasador, ministru de externe), ci de anularea alegerilor din noiembrie. El afirmă că SUA nu favorizează vreun candidat, ci cer doar alegeri corecte, iar anularea alegerilor pune această cerință sub semnul întrebării.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat cele scrise pe Facebook de Traian Băsescu. El a reacționat tăios la afirmațiile fostului șef al statului, spunând că acestea frizează ridicolul.

„În legătură cu zicerile lui Traian Băsescu, nu pot să nu-mi amintesc o expresie a domniei sale „Ce-mi plac glumele mele!” Traian Băsescu a rămas cu același fel de glume și acum. Unii râd la ele, eu nu am râs niciodată. Traian Băsescu ne spune că singura solicitare a Americii față de România este alegeri corecte. Și cu certitudine nu vor renunța la această exigență.

Mă bufnește râsul. Carevasăzică din această exprimare rezultă că Statele Unite, adică Trump, Vance, Musk etc, sunt animate de principii, de principiul alegerilor corecte. Și cu niciun chip nu pot renunța la acest principiu și la aplicarea lui în întreaga lume - în Canada, Groenlanda și România. Asta ne spune Traian Băsescu: Că SUA au probleme de principiu privind alegerile corecte în România”, a zis jurnalistul.

Cristian Tudor Popescu a criticat în termeni duri logica fostului președinte și a ironizat presupusa poziție de moralitate a SUA în contextul actualelor frământări politice interne din mai multe state occidentale.

„Care SUA? Acelea în care președintele actual are la activ o tentativă de lovitură de stat pentru a răsturna alegerile? Care SUA? Acelea în care președintele atacă Constituția SUA spunând că vrea al treilea mandat? Musk ce face? Dă mită în public votanților pentru Curtea Supremă din Wisconsin. Acestea fiind zise, Traian Băsescu ne spune nouă că America are exigențe și nu va renunța la ele în legătură cu alegerile libere din România. Minunat! Traian Băsescu nici nu se gândește ce spune. Dacă America are asemenea exigențe principiale, înseamnă că de mâine va suspenda ridicarea vizelor francezilor pentru SUA sau nu va recunoaște rezultatele viitoarelor alegeri din Franța după cum ne spune Băsescu. Sau în Turcia. Vedeți ce colecție de nonsensuri a reușit să debiteze Traian Băsescu... El în ce țară se află acum? Că nu l-am mai văzut la televizor, doar l-am auzit la televizor. Poate e în Groenlanda și poate așteaptă ca Groenlanda, în mod democratic, să devină americană, pe principiul alegerilor libere”, a zis Cristian Tudor Popescu.

În aceeași intervenție, CTP a criticat și declarațiile lui Băsescu legate de lipsa probelor privind campania lui Călin Georgescu, în ciuda informațiilor și anchetelor în curs.

„Cum poate să spună Traian Băsescu că nu există dovezi privind infracționalitatea a ceea ce a făcut Călin Georgescu?! Se descoperă rețeaua înarmată până în dinți de lovitură de stat, cu Potra care îndeamnă la război civil și la lovitură de stat, domnul Potra fiind șeful gărzii lui Călin Georgescu. Se descoperă mecanismele lui Bogdan Peșchir - cât și pe cine a plătit pentru Călin Georgescu. Serviciile secrete din Franța și Italia ne-au livrat date în legătură cu modul în care a fost susținut Călin Georgescu pe diverse conturi din străinătate. După toate acestea, vine Băsescu - nu știu din ce țară, nu știu unde se află el acum - și ne spune că nu s-au găsit dovezi în legătură cu infracționalitatea campaniei lui Georgescu”, a zis jurnalistul la B1 TV, în emisiunea Laurei Chiriac.

Reacții au venit și din partea altor voci publice. Jurnalista Ioana Constantin a încercat să tempereze tonul: „Ce zice Traian Băsescu este că e posibil să ne trezim ca americanii sau altcineva să nu ne recunoască rezultatul alegerilor. Probabil nu se va ajunge acolo și este un avertisment de la un om care înțelege cum funcționează lucrurile”.

În schimb, analistul politic Ciprian Purice a fost categoric: „Nu există posibilitatea să nu ne recunoască alegerile. Și Rusia ne va recunoaște alegerile. Nerecunoașterea alegerilor este un fapt fără precedent, este ca o declarație de război. Traian Băsescu ne spune că relația cu SUA scârțâie astăzi pentru că nu avem niște probe clare referitoare la anularea alegerilor. Băsescu niciodată nu se trezește vorbind. Eu intuiesc, din ce a scris, că urmează niște probe beton care vor lămuri pe toată lumea, inclusiv pe SUA, referitor la alegerile de anul trecut. Eu cred că, de fapt, Traian Băsescu ne anunță că a aflat că urmează ceva foarte, foarte mare care să spulbere acest balon suveranistoid, neofacistoid etc care cuprinde, ușor ușor, tot mai multe state europene”.

