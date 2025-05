Update, 9.00: Prezenţa la vot la ora 9.00 este de 9,30 %. Total votanți: 1.672.308. În turul 1, prezenţa la vot la aceeaşi oră era de 6,47 %.

Update, 8.45: Nicuşor Dan, candidat independent, votează alături de partenera sa la o secţie de votare din Făgăraş, oraşul său natal.

Update, 8.30: A votat şi Ilie Bolojan, preşedintele interimar al României.

"Am votat astăzi, fiind conştient de importanţa acestui vot, pentru că decizia pe care cetăţenii ţării noastre o vor lua astăzi nu va influenţa doar modelul nostru de dezvoltare în următorii cinci ani, ci va avea efecte asupra vieţilor copiilor şi nepoţilor noştri", a afirmat Bolojan.

Update, 8.00: Prezenţa la vot la ora 8.00 este de 6,33 %. Total votanți: 1.138.429 persoane.

Update, 8.00: Au ajuns la secţia de votare din Mogoşoaia George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidenţiale şi Călin Georgescu, însoţiţi de un grup de susţinători. Cei doi nu au putut face declaraţii în interiorul secţiei de votare, fiind rugaţi de către poliţiştii aflaţi la faţa locului să meargă în exteriorul acesteia.

"Am votat pentru familia românească, în care cuvintele 'mamă' şi 'tată' să fie sfinte. Am votat pentru ţara noastră, de aici şi de pretutindeni, care mai mult ca oricând are nevoie de iubire, de iertare şi de vindecare. La final aş vrea să ne amintim de cuvintele înţelepte ale străbunilor noştri care spuneau: 'Cu cât suntem mai mulţi, cu atât este mai bine', aşa încât să fim mulţi la vot şi vom fi puternici, a transmis Georgescu.



La rândul său, George Simion a precizat că a votat "împotriva nedreptăţilor făcute poporului român".



"Am votat împotriva inechităţilor şi umilinţelor la care surorile şi fraţii noştri au fost supuşi şi aici, în actualele graniţe şi pretutindeni, am votat împotriva abuzurilor şi împotriva sărăciei. Am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toţi, dar totodată am votat pentru viitorul nostru care să fie decis doar de români, pentru români şi pentru România. Aşa să ne ajute Dumnezeu!", a fost mesajul lui Simion.

Tot la ora 8.00 a votat şi premierul interimar Cătălin Predoiu. "Am votat cu gândul la o preşedinţie care să ne prezinte cu demnitate, de care să nu ne fie ruşine şi de care să fim mândri cu toţii", a declarat acesta.

Update, 7.30: La această oră, prezenţa la vot (ţară + diaspora) a trecut de 5,36%.

Update, ora 7.00: S-au deschis secţiile de votare din ţară. Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este de 17.988.218 cetăţeni.

Aproape 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege preşedintele pentru următorii cinci ani dintre cei doi candidaţi ajunşi în cursa finală pentru Cotroceni. Secţiile se deschid la ora 7.00 şi se închid la ora locală a României 21.00. Alegătorii care la ora 21.00 aşteaptă la rând să voteze pot să îşi exercite dreptul de a alege până cel mai târziu la ora 23.59.

Alegătorii care se vor prezenta la urne la al doilea tur al alegerilor prezidenţiale trebuie să pună ştampila pe unul dintre cei doi candidaţi care îşi doresc să ocupe cea mai înaltă funcţie în stat - George Simion (AUR) şi Nicuşor Dan (independent).

