VIDEO Nicușor Dan, nouă gafă de protocol. A încurcat pupitrul la NATO-Industry Forum 2025

Președintele Nicușor Dan a făcut o nouă eroare de protocol, joi, la evenimentul NATO Industry Forum 2025, la care a participat și Mark Rutte, secretarul general al NATO.
În momentul în care președintele Nicușor Dan a fost chemat să susțină un discurs, el a părut, din nou, confuz și a mers la pupitrul greșit.
Însă șefa de protocol de la Cotroceni i-a indicat pupitrul unde trebuia să-și susțină alocuțiunea. Momentul cu gafa lui Nicușor Dan, care a mers la pupitrul greșit poate fi văzută, în clipul de mai jos, la minutul 1:15.
De asemenea, într-un alt moment din cadrul evenimentului NATO-Industry Forum 2025, președintele Nicușor Dan și-a căutat, dezorientat, scaunul rezervat președintelui. Și de aceasată dată, el a fost ajutat de șefa Protocolului de la Cotroceni, care i-a arătat pe ce scaun să se așeze.
De altfel, președintele Nicușor Dan nu este la prima gafă de protocol. De când este în funcția de președinte, el a avut mai multe momente de derută, la evenimentele oficiale.
De exemplu, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu, președintele Nicușor Dan nu a ştiut unde să se așeze la finalul ceremoniei. Și în acel caz, tot șefa Protocolului, Delia Dinu, i-a arătat ce să facă.
De asemenea, în vizitele pe care le-a avut la Iași și Timișoara (Vezi video aici), Nicușor Dan a avut alte momente de confuzie, devenite virale, chiar dacă oamenii de la protocol au încercat să îl scoată pe președinte din clipele stânjenitoare.
