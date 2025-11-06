€ 5.0851
Data actualizării: 11:58 06 Noi 2025 | Data publicării: 11:16 06 Noi 2025

VIDEO Nicușor Dan, nouă gafă de protocol. A încurcat pupitrul la NATO-Industry Forum 2025
Autor: Andrei Itu

nicusor dan gafa captura YouTube NATO News --- Nicușor Dan, nouă gafă de protocol. A încurcat pupitrul la NATO-Industry Forum 2025
 

Președintele Nicușor Dan a făcut o nouă eroare de protocol, joi, la evenimentul NATO Industry Forum 2025, la care a participat și Mark Rutte, secretarul general al NATO.

În momentul în care președintele Nicușor Dan a fost chemat să susțină un discurs, el a părut, din nou, confuz și a mers la pupitrul greșit. 

Însă șefa de protocol de la Cotroceni i-a indicat pupitrul unde trebuia să-și susțină alocuțiunea. Momentul cu gafa lui Nicușor Dan, care a mers la pupitrul greșit poate fi văzută, în clipul de mai jos, la minutul 1:15.

Video

Alt moment de confuzie la NATO-Industry Forum 2025

De asemenea, într-un alt moment din cadrul evenimentului NATO-Industry Forum 2025, președintele Nicușor Dan și-a căutat, dezorientat, scaunul rezervat președintelui. Și de aceasată dată, el a fost ajutat de șefa Protocolului de la Cotroceni, care i-a arătat pe ce scaun să se așeze.

De altfel, președintele Nicușor Dan nu este la prima gafă de protocol. De când este în funcția de președinte, el a avut mai multe momente de derută, la evenimentele oficiale.

Gafele lui Nicușor Dan devenite virale

De exemplu, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu, președintele Nicușor Dan nu a ştiut unde să se așeze la finalul ceremoniei. Și în acel caz, tot șefa Protocolului, Delia Dinu, i-a arătat ce să facă.

De asemenea, în vizitele pe care le-a avut la Iași și Timișoara (Vezi video aici), Nicușor Dan a avut alte momente de confuzie, devenite virale, chiar dacă oamenii de la protocol au încercat să îl scoată pe președinte din clipele stânjenitoare.

Vezi și - Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!

nato
nicusor dan
gafa protocol
mark rutte
