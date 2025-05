Nicușor Dan, alături de partenera sa la dezbaterea de la Antena 1. Ce fel de Primă Doamnă ar vrea sa fie Mirabela Grădinaru

Nicuşor Dan, candidat independent la preşedinţia României, s-a prezentat la dezbaterea de la Antena 1 alături de partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru. Aceasta a răspuns provocării de a se imagina în postura de Prima Doamnă a României

"Ce fel de primă doamnă intenţionaţi să fiţi dacă va câştiga Nicuşor Dan?", a întrebat-o Alessandra Stoicescu pe Mirabela Grădinaru.

"Nu mi-am proiectat nimic pentru data de 19 mai. Singurul lucru pe care îl ştiu cu siguranţă este că la ora 6 va suna ceasul, pentru ca la 7.30 să o duc pe fetiţă la şcoală, respectiv 8.30 pe băieţel la grădiniţă şi la 9 să încep lucrul", a spus aceasta.

Întrebată dacă Nicușor Dan s-a sfătuit cu ea înainte să anunţe public faptul că va candida, Mirabela Grădinaru a spus: Nu, dar m-a anunţat cu două zile înainte de a-şi anunţa candidatura. N-am aflat de la televizor. Am numărat până la 5 ca să încerc să trec de pe emoţional pe raţional şi i-am spus cu zâmbetul pe buze că îl vom susţine aşa cum o făcusem deja şi înainte. Am crezut şi am sperat că va fi acelaşi tip de campanie ca la Capitală. Nu mi-am imaginat că va fi ceva diferit".

Și George Simion era aşteptat la această dezbatere alături de contracandidatul său Nicuşor Dan, dar nu s-a prezentat. El a acceptat invitaţia unui alt post de televiziune, unde a apărut împreună cu Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale și-a asumat public rolul de premier în cazul în care Simion va câștiga alegerile.

Nicușor Dan, despre persoanele pe care le-ar include în echipa sa

Și Nicușor Dan a fost întrebat la dezbaterea Antena 1 ce persoane ar include în echipa sa.

"În momentul în care am prezentat programul, am prezentat o parte din numele celor care au contribuit la realizarea programului. De exemplu, domnul Valentin Naumescu a coordonat partea de externe, a fost domnul profesor Bjiola în aceeași echipă, a fost Iulian Fota în aceeași echipă de externe-securitate, pe partea economică este domnul profesor Glăvan. Pe educație pot să vorbesc de domnul profesor Costreie. În anumite zone, inclusiv sănătate, am lucrat cu niște oameni care sunt în sistemul public și care n-au dorit, pentru moment, să-și facă public numele, dar sunt oameni care lucrează în statul român, pe diferite poziții. O să fie o discuție. Pentru moment am prezentat un program și o campanie. Imediat, dacă românii mă vor alege, o să avem o analiză și pe oameni cu care am lucrat și pe oameni pe care îi găsim acolo, în Administrația Prezidențială", a declarat Nicușor Dan.

Totodată, Nicușor Dan a spus ce l-ar fi întrebat pe George Simion dacă ar fi venit și el la această dezbatere.



"Ar fi trebuit să avem o dezbatere electorală între cei doi candidați. Dacă am fi avut această dezbatere, mi-ar fi plăcut să-l întreb pe contracandidat ce educație vrea să promoveze în România în momentul în care el face filmulețe cu clanuri de interlopi și promite amnistie generală pentru oamenii din pușcării. Noi avem o discuție foarte sofisticată aici pe problemele României, dar îi îndemn pe cei care se uită la noi să vadă și care este alternativa", a mai spus Nicușor Dan.

