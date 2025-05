Nicușor Dan: Sunt onorat că am primit un mesaj de felicitare din partea senatorilor americani

Preşedintele ales, Nicuşor Dan, a adresat mulţumiri pentru „cuvintele calde şi sprijinul puternic” pe care i le-au transmis mai mulţi senatori americani după alegerea sa în funcţie, subliniind că este nerăbdător să conlucreze cu partea americană pentru consolidarea relaţiilor bilaterale, sprijinirea Ucrainei, stimularea cooperării energetice şi promovarea idealurilor comune în domeniul securităţii şi democraţiei.

„Sunt onorat că am primit un mesaj de felicitare din partea senatorilor americani Jeanne Shaheen, Thom Tillis, Chris Coons, Pete Ricketts, Chris Murphy și Katie Britt.

În numele cetățenilor români care m-au ales președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele calde și sprijinul ferm.

România și Statele Unite împărtășesc un parteneriat profund și durabil, construit pe valori comune și pe un angajament comun față de democrație, stabilitate și prosperitate. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a consolida alianța noastră, a sprijini Ucraina, a intensifica cooperarea în domeniul energiei și a promova securitatea și idealurile democratice pe care le împărtășim.

Împreună putem construi un viitor mai luminos pentru ambele noastre națiuni”, a transmis Nicușor Dan.

I am honored to have received a message of congratulations from U.S. Senators Jeanne Shaheen, Thom Tillis, Chris Coons, Pete Ricketts, Chris Murphy, and Katie Britt.



On behalf of the Romanian citizens who elected me President, I thank you for your warm words and strong support.…