George Simion - Nicușor Dan, rezultate EXIT POLL, alegeri prezidențiale 2025. DCNews va transmite primele procente pentru Cotroceni

DCNews transmite, duminică, rezultatele exit-poll-urilor realizate cu ocazia primului tur al alegerilor prezidențiale 2025.

Trei case de sondare au fost acreditate să efectueze sondaje de opinie la ieșirea de la urne, la nivel național, la alegerile prezidențiale de duminică.



Potrivit Biroului Electoral Central, vor efectua exit-poll-uri, la nivel național: Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE; Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS și ARA Public Opinion.



Operatorii de sondaj au acces, în baza acestei acreditări, în imobilele în care funcționează secțiile de votare, în curțile acestora, în intrările în curți, în jurul sediilor secțiilor de votare, precum și pe străzi și în piețe publice până la o distanță de 500 metri, fără a avea acces în interiorul încăperilor în care sunt organizate secțiile de votare.



De asemenea, aceștia au obligația de a nu tulbura liniștea și ordinea publică și de a nu interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor.

Votarea se deschide la ora 07:00. Urnele se închid la ora 21:00, moment în care, în atenția publicului, apar primele estimări ale votului, în baza sondajelor care se fac la ieșirea de la urne.

Rezultate EXIT POLL, alegeri prezidențiale 2025. DCNews transmite rezultatele exit-poll-urilor, la ora 21:00.

Aproape 18 milioane de alegători sunt așteptați duminică la urne pentru a-și alege președintele pentru următorii cinci ani dintre cei doi candidați ajunși în cursa finală pentru Cotroceni.



Pe teritoriul țării sunt organizate 18.979 de secții de votare, potrivit Autorității Electorale Permanente. În Capitală vor fi deschise 1.289 de secții. Românii cu drept de vot din diaspora vor vota în 965 de secții.



Potrivit BEC, operațiunile electorale în al doilea tur de scrutin se desfășoară în aceleași secții de votare organizate pentru primul tur. În situații temeinic justificate, sediile secțiilor de votare utilizate la al doilea tur pentru alegerea președintelui României pot fi diferite față de cele folosite la primul tur, cu condiția asigurării accesibilității și publicității acestora cu cel puțin trei zile înaintea zilei votării. Dacă schimbarea sediului secției de votare intervine cu mai puțin de trei zile înaintea zilei votării, publicitatea este asigurată de îndată.



Au dreptul să voteze cetățenii români care au 18 ani împliniți până în ziua alegerilor inclusiv. Nu au dreptul de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.







La alegerile din 18 mai, alegătorul își poate exprima dreptul constituțional la una dintre următoarele secții de votare:



* în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde își are domiciliul sau reședința, poate vota numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își are domiciliul ori reședința, conform legii; alegătorul cu domiciliul sau reședința în municipiul București nu își poate exercita dreptul de vot la o secție de votare situată în alt sector al municipiului București decât cel în care are domiciliul sau reședința, dar își poate exercita dreptul de a alege la orice secție de votare aflată în alt județ;



* în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din cadrul acesteia;



* în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate;



* în cazul în care îndeplinește funcția de membru al biroului electoral al secției de votare sau de operator de calculator al unei secții de votare ori asigură menținerea ordinii, votează la secția unde își desfășoară activitatea;



* în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție care îi asigură accesul la urne.







Alegătorii votează cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, și anume: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pașaportul diplomatic; pașaportul diplomatic electronic; pașaportul de serviciu; pașaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).



Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.



Biroul Electoral Central a venit cu precizări în cazul alegătorilor care dețin cărți electronice de identitate de pe care a fost eliminată mențiunea referitoare la adresa de domiciliu, fiind vizați cetățenii care vor fi trecuți în lista electorală suplimentară.



Prin art. II pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români a fost eliminată de pe cărțile electronice de identitate în format tipărit mențiunea referitoare la adresa de domiciliu.



„Astfel, în cazul persoanelor care își vor exercita dreptul de vot în baza unei asemenea cărți electronice de identitate la o secție de votare unde sunt înscriși în lista electorală suplimentară, membrii biroului electoral al secției de votare se află în imposibilitatea de a completa cu informații probate de un înscris oficial rubrica destinată domiciliului alegătorului din respectiva listă electorală. În aceste situații, în vederea identificării corecte a adresei de domiciliu a alegătorului, președintele biroului electoral al secției de votare trebuie să apeleze Centrul de suport tehnic asigurat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, de unde va fi redirecționat către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, care îi va comunica informațiile privind domiciliul alegătorului necesare corectei completări a listei electorale suplimentare, precizează BEC.





În cursa finală pentru Cotroceni au rămas doi candidați din cei 11 înscriși în competiția electorală - George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent).



George Simion, candidatul AUR, a obținut 3.862.761 voturi (40,96%) la primul tur de scrutin din 4 mai, fiind urmat de candidatul independent Nicușor Dan, cu 1.979.767 voturi (20,99%), potrivit rezultatelor finale anunțate de Biroul Electoral Central.



Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne la primul tur de scrutin a fost de 9.571.899, reprezentând 53,19% din numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente.

