E soare, e cald și România își alege președintele: Faleza din Constanța, plină de oameni care au votat sau urmează să o facă: „E ușor să zici «toți sunt la fel»” / FOTO

Pe 18 mai, Constanța a avut parte de una dintre cele mai frumoase zile ale primăverii. Soarele a răsărit devreme peste oraș, promițând lumină, căldură și o atmosferă de început de vară.

Dar nu doar briza și marea au scos oamenii din case. A fost și ziua votului. Ziua în care românii au fost chemați să aleagă președintele. Iar în Constanța, la ora redactării acestui material, prezența la vot era de 40,35%.

Faleza ca un bulevard civic

La ora 10 dimineața, faleza Cazinoului arăta ca în plin sezon estival. Oameni de toate vârstele, cupluri, părinți cu copii mici, pensionari la pas domol, umpleau aleile.

Printre ei, l-am întâlnit pe domnul Mihai, 72 de ani, fost profesor de istorie, care mergea alături de soția sa.

„Am votat de dimineață, la prima oră. E dreptul nostru, dar și datoria noastră. Mi se pare păcat să stai pe margine și apoi să te plângi. E ușor să zici «toți sunt la fel», dar mi se pare că, dacă nu faci nimic, accepți orice”, spune cu seriozitate, dar și cu o doză de speranță.

Oameni, povești și urne de vot

Pe o bancă, în dreptul Cazinoului din Constanța, două tinere mâncau înghețată.

„Noi abia ne-am trezit”, râde una dintre tinere. „Am zis să luăm un pic de soare și apoi mergem să votăm. Suntem din Techirghiol, dar votăm în Constanța. E prima dată când chiar m-am informat despre candidați. Mi se pare că a început să conteze mai mult”, adaugă ea.

Un tată a doi copii, ieșise cu bicicleta pe faleză. Ne-a spus că a votat deja: „Am fost cu soția pentru viitorul copiilor noștri, nu vrem să ratăm!”

Soare, liniște și o alegere grea

Chiar și turiștii veniți pentru o escapadă la mare au simțit aerul diferit al zilei. În fața unui hotel de pe Bulevardul Mamaia, o familie din București:

„Ne-am trezit devreme, am votat, apoi am venit direct aici. Am prins vreme bună, dar am prins și sentimentul că ne-am făcut datoria”, ne spune Delia.

În zona peninsulară, aproape de Piața Ovidiu, o femeie în vârstă ne-a spus: „Noi am prins vremuri grele. Nu vă lipsește vouă nimic acum, nimic! ”.

La ora 15:00, prezența în Constanța a depășit pragul de 40%. E un semn că oamenii aleg, tot mai mult, să se implice. Pentru unii e o datorie civică, pentru alții un gest de speranță.

Aproape toți cei cu care am vorbit au spus același lucru: „Mai bine votăm, decât să ne pară rău.”

E o zi frumoasă. Nu doar pentru că soarele ține cu noi, ci pentru că într-o duminică obișnuită, românii s-au oprit din goană, au privit în jur și au ales să conteze. În liniște, fără zgomot, doar cu speranță.

Notă: Dacă prezența la vot continuă să crească într-un ritm similar, Constanța ar putea ajunge la un prag de peste 50% până la finalul zilei.

