Naumovici: Nicușor Dan nu a fost votat că e briliant. Nu am obținut o victorie, am evitat o înfrângere/ Două mari câștiguri

Vezi și - Rezultate alegeri prezidențiale 2025. Procente finale Nicușor Dan vs. George Simion. S-au numărat 100% din voturile din România

Potrivit datelor finale publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, după ce au fost centralizate toate cele 20.085 de procese verbale de la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, Nicușor Dan va fi noul președinte. El a obținut 6.168.642 de voturi (53,60%). George Simion a obținut 5.339.053 de voturi (46,40%). Bogdan Naumovici a făcut o analiză în acest sens.

5 aspecte evidențiate de Bogdan Naumovici



”Acum, că am trecut hopul, sper că pot să zic și eu ce cred, fără să-mi pun prea mulți amici în cap.

1.⁠ ⁠Nu am obținut o victorie, am evitat o înfrângere. Nicusor Dan nu a fost votat nici că are soluții, nici că e briliant, nici că l-au iubit mai mulți decât ongiștii lui. A fost votat, inclusiv de mine și familia mea, pentru că alternativa era cea mai periculoasă din 90 încoace. A performat mai bine în campania asta decât l-am crezut în stare, omul care nu a acordat nici o audiență în 4 ani la primărie și nu a dat decât declarații, nu interviuri, a ieșit la dezbateri și a făcut față.

Convingerea mea e că abia așteaptă să se întoarcă în carapace. Nu am nici o problemă cu asta, așteptarea mea e să am încă 5 ani un ficus la Cotroceni, dar mult mai bine decât un Nero care să dea foc Romei. A votat frica, nu speranța. Nicușor are fix aceeași legitimitate reală cât ar fi avut și Lasconi dacă câștiga în turul 2 împotriva lui Georgescu. Let that sink in for a minute”, a arătat Naumovici.

”Nu am făcut decât să amânăm dezastrul”

”2.⁠ ⁠Deocamdată, nu am făcut decât să amânăm dezastrul. Dacă noul guvern, noua majoritate parlamentară, partidele nu se reformează repede, dacă nu pun interesul oamenilor înaintea celui personal în mod vizibil și convingător, în 4 ani valul nu va mai putea fi oprit. Iar dacă alegerile dintre Iohannis și Ponta/ Dăncilă sau Băsescu/Geoană erau aproape "academice", iar riscul era să câștige unii ceva mai corupți decât alții și să fure în continuare, acum a fost despre cu totul altceva, despre siguranța fizică a cetățenilor, a drepturilor lor civice și a dreptului lor la proprietate.

Într-un oraș de provincie, menajera le-a spus proprietarilor casei la care lucra că pot să stea liniștiți, s-au făcut liste, iar pentru a prelua casa lor, s-au înscris pe liste dumneaei și fiul, deci nu le vor lua casa niște străini, ci niște cunoscuți. Dacă v-ați întâlnit cu violența din online, ați înțeles ce era acolo, în viscere, o ură și o dorință ca săracii să îi jefuiască pe bogați, iar proștii să îi bage pe deștepți în pușcării, ca în '46-'47. Asta trebuie rezolvat cu maximă prioritate și nu cu poliția, ci cu măsuri transparente care să construiască punți peste falie până nu e prea târziu”, a evidențiat Naumovici.

Cel mai important câștig, din punctul de vedere al lui Naumovici

”3.⁠ ⁠Cel mai important câștig, din punctul meu de vedere, ar fi Bolojan, prim ministru. Mult mai important decât Nicușor, președinte. Pe lângă că e serios, competent, curajos să facă reformă și asumat, are o imagine bună și aduce o șansă reală de a reforma PNL, de a-l rupe de servicii, de a-l aduce pe calea corectă ideologic. Ceea ce ar prezenta românilor pro-europeni o variantă votabilă, alta decât istericul USR, pentru că altfel, prin absenteismul lor justificat, AUR va deveni partidul de guvernământ în 2028.

4.⁠ ⁠Al doilea mare câștig e că a plecat Nicușor de la Capitală. Poate că acum se deblochează toate lucrurile alea care au stat pe loc și poate vine un primar care să facă și altceva decât să stea "de cel puțin două ori pe săptămână în instanță", după cum a declarat Nicușor la dezbaterea cu Simion. Depinde, evident, de cine va veni PG. (Convingerea mea secretă e că Nicușor a vorbit doar despre schimbarea țevilor pentru că sunt pe sub pământ și nimeni nu poate să verifice:))”, a evidențiat Naumovici.

”Tot îmi vine să comentez că Simion s-a autosabotat spectaculos în astea 2 săptămâni”

”5.⁠ ⁠Nu atât de important, dar tot îmi vine să comentez că Simion s-a autosabotat spectaculos în astea 2 săptămâni și nici Georgescu nu l-a ajutat deloc. Cum să vii la 2 emisiuni și să spui mereu "protejatul meu", când vorbești de candidatul de pe locul 1 după primul tur?! Adică dacă ăla iese președinte, șeful României, cum ar fi, deasupra lui e altul, și mai șmecher, deși nu l-a votat nimeni. Noaptea minții! Gata, atât la cald. Mai am două chestii care sunt musai de zis, că nu pot să mă țin:

a. Dom' președinte, de acum somNic ușor!

și b. Mama proștilor e mereu Gavrilă”, a transmis Bogdan Naumovici.

Vezi și - De ce a câștigat Nicușor Dan prezidențialele. Oamenii din spatele lui care ”știu ce să facă”/ George Simion, ”o greșeală îngrozitoare” - analiză Val Vâlcu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News