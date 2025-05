George Simion și Călin Georgescu, scoși de Poliție din secția de votare când făceau declaraţii. "Mărturisirea" fostului candidat la prezidențiale

George Simion și Călin Georgescu au mers la vot împreună, însoțiți și de soțiile lor - Ilinca Simion și Cristela Georgescu, la Școala Gimnazială Nr.1 Mogoșoaia. La intrarea în secția de votare aceștia au refuzat să facă declarații în fața jurnaliștilor, deși le-au fost adresate mai multe întrebări. Și-au exprimat opțiunile de vot, apoi au încercat să facă declarații chiar în secția de votare, dar polițiștii prezenți acolo i-au atenționat că nu au voie să facă acest lucru.

"Nu este un vot, este o mărturisire", a spus Călin Georgescu, moment în care oamenii legii i-au poftit afară dacă își doresc să facă declarații.

VEZI ȘI: Alegeri prezidenţiale 2025, turul 2, 18 mai - Live text: George Simion, alături de Călin Georgescu la vot

”Nu e frumos ceea ce ați făcut”, le-a transmis supărat George Simion.

Captură video Facebook George Simion

”Ce este astăzi, nu este vot, este o mărturisire, este mai mult decât un vot. Am votat pentru o Românie creștină, am votat pentru România în care cuvintele mamă și tată să fie sfinte. Am votat pentru țara noastră, de aici și de oriunde, pentru că țara noastră are nevoie de iubire, de iertare. Să ne amintim de înțelepții noștri: Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine”, a spus spoi Călin Georgescu.

VEZI ȘI: Nicușor Dan a mers la vot alături de partenera sa, în orașul natal. "E important să ținem minte de unde am plecat"

George Simion: Am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toți

”Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român. Am votat împotriva inechităților și umilințelor la care frații și surorile noastre au fost supuși. Am votat împotriva abuzului și sărăciei, am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toți. Am votat pentru români și pentru România. Așa să ne audă Dumnezeu!”, a declarat George Simion.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News