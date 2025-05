Nicușor Dan a mers la vot alături de partenera sa, în orașul natal. "E important să ținem minte de unde am plecat"

Vezi și - Alegeri prezidenţiale 2025, turul 2, 18 mai - Live text: George Simion, alături de Călin Georgescu la vot

Candidatul independent Nicuşor Dan a votat duminică dimineață, la Şcoala Gimnazială nr. 4 din oraşul Făgăraş. El a venit împreună cu partenera sa.

Nicușor Dan a dat mâna cu oamenii, cu susținătorii veniți în fața secției de votare. Se pare că printre aceștia se afla și o fostă profesoară a candidatului la prezidențiale.

Captură foto Facebook Nicușor Dan

Nicușor Dan: Nu trebuie să existe două Românii

Întrebat de jurnaliști de ce a ales să voteze în Făgăraș, el a declarat că "e important să ținem minte de unde am plecat".

"Acum două săptămâni românii au votat schimbare, întrebarea e care schimbare. Am votat pentru prosperitate, direcție europeană și nu pentru izolarea României. Am votat pentru o societate cu dialog, pentru speranță, pentru că România are oamenii care să construiască România pe care o iubim.

Am ales să votez la Făgăraș ca să transmitem oamenilor că e important să știe de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii, trebuie să distribuim prosperitatea. Am emoții tot timpul și nu doar în ziua asta, pentru că România își alege viitorul nu doar pentru următorii 5 ani, ci pentru mult timp de-acum încolo. Ne întoarcem la București, peste zi vom mai merge să vedem cum merge votul", a declarat Nicușor Dan, după ce a votat.

Candidatul AUR la prezidențiale George Simion a votat la Școala Gimnazială Nr. 1 din Mogoșoaia. ”Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român. Am votat împotriva umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși în interiorul granițelor și pretutindeni. Am votat împotriva abuzurilor și sărăciei”, a declarat George Simion. Vezi detalii aici!

Vezi și - George Simion și Călin Georgescu, scoși de Poliție din secția de votare când făceau declaraţii. "Măturisirea" fostului candidat la prezidențiale

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News