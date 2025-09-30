€ 5.0811
Data publicării: 12:02 30 Sep 2025

Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor-dan-summit-nato-iunie-2025-4_78375900 Sursa foto: Agerpres
 

Nicușor Dan, președintele României, a uitat protocolul, în timpul vizitei la Timișoara.

Nicușor Dan se află la Timișoara, unde participă la mai multe evenimente. Marți dimineață, atunci când a mers să depună o coroană de flori la Monumentul „Crucificare“, dedicat eroilor Revoluției din 1989, acesta a fost protagonistul unui moment stânjenitor.

Președintele României a uitat protocolul în fața gărzii de onoare, care l-a salutat. Acesta a vrut ulterior să plece, cu toate că urma intonarea Imnului Național al României.

A fost întors din drum de un bărbat, cel mai probabil membru al Serviciului de Protecție și Pază, care i-a indicat locul în care trebuie să stea.

Nicușor Dan a mai făcut câteva mișcări bruște și apoi s-a așezat în poziția corectă, așteptând intonarea Imnului României.

Nicușor Dan a fost însoțit atât de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și consilierul prezidențial Luminița Odobescu.

Nicușor Dan participă la prima ediție a Timișoara Cities Summit

Timișoara, oraș recunoscut pentru spiritul său civic și pentru rolul său istoric în Revoluția din 1989, a devenit, pe 30 septembrie, gazda primei ediții a Timișoara Cities Summit, reuniune ce reunește primari, ambasadori și lideri europeni.

Președintele României, Nicușor Dan, prezent la sesiunea de deschidere, a salutat invitația și a rememorat experiența sa în administrarea orașelor. El a continuat prin a expune trei teme principale: extinderea Uniunii Europene, relația dintre marile orașe și statele membre și solidaritatea între primari.

Șeful statului a subliniat importanța experienței României în procesul de aderare la Uniunea Europeană, oferind exemple concrete pentru țările candidate. „Pentru prietenii noștri care iau parte la această reuniune și care sunt din țări care doresc ca, la un moment dat, să adere la Uniune, oricând experiența noastră și specialiștii pe care am reușit să-i facem, inclusiv în programarea fondurilor europene pre- și post-aderare, oricând puteți apela la experiența pe care am acumulat-o”, a spus el. Totodată, președintele a ridicat întrebări esențiale privind ritmul și exigențele extinderii: „Cât de sus să fie ștacheta? Dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă”.

Nicușor Dan a atras atenția asupra dezechilibrului dintre marile orașe europene și autoritățile naționale. „Marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea de fapt, cele care aduc valoarea economică, și, în relația cu autoritățile naționale, acest fapt nu este recunoscut și resurse care ar face ca aceste orașe să se dezvolte și mai bine și să aducă mai multe prosperitate țării nu sunt alocate. Îmi aduc aminte de nenumăratele discuții pe care le-am avut în calitate de primar cu autoritățile naționale, îmi aduc aminte de rugămintea de a introduce câteva amărâte de tramvaie în PNRR. Faptul că eram primarul Bucureștiului pur și simplu nu a contat în momentul acela. Și e lăudabil ca marile orașe europene să creeze o rețea în care să încerce să-și impună la nivel european punctul de vedere”, a spus el.

