Un gest matinal simplu a devenit viral pe TikTok: Te încarci cu energie pentru toată ziua / Video

Trendul a fost popularizat de creatoarea de conținut Sherry Zu și se numește „Becoming Chinese”. Scopul este să îți începi echilibrat ziua, fără cofeină și fără scroll pe telefonul mobil.

În medicina tradițională din China se crede că băutul apei calde, dis-de-dimineață, ar activa energia internă în corp.

Reacții rapide în corpul uman

Conform studiilor fiziologice, înghițirea apei calde, cu o temperatură între 50 și 60 de grade Celsius, face o serie de reacții rapide în organismul uman. Efectul termic produce dilatarea vaselor de sânge, fapt care îmbunătățește circulația, contribuind la relaxarea musculaturii.

Experții spun că apa caldă susține digestia și facilitează tranzitul intestinal. Totodată, se reduce senzația de balonare. Mai mult, creșterea ușoară a temperaturii corporale poate face transpirație ajutând la eliminarea substanțelor reziduale prin piele.

Anterior, un studiu publicat în Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism indică faptul că hidratarea cu lichide calde ar putea influența temporar rata metabolică, chiar dacă efectul nu este spectaculos precum în cazul unei alimentații echilibrate sau atunci când facem mișcare, sport.

Video

Schimbări ale stilului de viață

Mulți internauți i s-au alăturat lui Zhu, postând etichete precum „becoming Chinese” sau „transforming into a Chinese baddie”. Utilizatorii au postat clipuri în care arată schimbări ale stilului de viață, care nu s-au limitat doar la băutul de apă caldă dimineață, ci și la alte obiceiuri precum alegerea supei de oase în locul salatelor, practicarea tai chi-ului, cu scopul de a diminua stresul asociat muncii.

Sun Fei, profesor de asistență socială la Universitatea de Stat din Michigan, a menționat că fenomenul „becoming Chinese” subliniază o deziluzie în rândul unor persoane non-chineze față de propriile norme sociale. El a explicat pentru publicația SCMP: „Utilizatorii occidentali au realizat că tehnologia, stilul de viață urban și cultura Chinei diferă de așteptările lor. Interacțiunea cu această cultură le-a permis multora să demonteze prejudecăți și să își redefinească percepțiile asupra realității sociale.”

Zhu a spus că unele reacții negative au venit din partea unor chinezi din America indignați de faptul că își văd cultura și obiceiurile transformate într-o marfă.

Generația Z și trendul „Becoming Chinese”

Generația Z a făcut trendul și mai interesant. Espressoarele au fost transformate în surse de apă caldă. Felii de lămâie, portocală sau fructe de goji au fost puse în căni cu apă caldă, pentru a adăuga o aromă, dar și un aport de antioxidanți.

Shi Anbin, profesor la Universitatea Tsinghua și director al Centrului Israel Epstein pentru Media și Comunicare Globală, a spus că acest trend are legătură cu interesul tot mai mare al Generației Z pentru starea de bine și sustenabilitate. Practicarea acestor obiceiuri arată o reevaluare pe plan global a practicilor chinezești, cândva percepute ca fiind învechite. El a evidențiat interesul tot mai mare al Occidentului pentru metodele tradiționale de agricultură din China, scrie Chinadaily.com.

Vezi și - Nebunie pe TikTok: Rezoluția care a stârnit confuzie la început de 2026 / Video