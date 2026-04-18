Rutte ne liniștește: SUA nu vor părăsi NATO
Data actualizării: 11:44 18 Apr 2026 | Data publicării: 10:17 18 Apr 2026

Autor: Darius Muresan

mark rutte si donald trump Foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins speculaţiile privind o posibilă retragere a SUA din alianţa de apărare, declarând pentru ediţia de duminică a ziarului Die Welt că nu vede Statele Unite părăsind NATO, informează sâmbătă agențiile Agerpres și DPA.

De asemenea, Rutte a spus că protecţia nucleară americană pentru Europa nu este pusă sub semnul întrebării, descriind umbrela nucleară americană drept garanţia supremă a securităţii în Europa şi apreciind că acest lucru va rămâne aşa.

În ultimele săptămâni, remarcile preşedintelui american Donald Trump au alimentat temerile că SUA ar putea părăsi alianţa.

Trump a criticat ceea ce a considerat a fi un sprijin insuficient din partea partenerilor NATO pentru războiul împotriva Iranului.

Pentru ca o potenţială retragere a SUA din NATO să se materializeze, Senatul SUA ar trebui să o aprobe cu o majoritate de două treimi, lucru considerat foarte puţin probabil.

Rutte s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă săptămâna trecută şi a declarat ulterior că Trump a fost "evident dezamăgit" de mai multe state membre ale alianţei transatlantice.

Printre punctele de dispută s-au numărat utilizarea bazelor militare şi o misiune de securizare a Strâmtorii Ormuz. Trump a menţionat în repetate rânduri Spania, Franţa şi Regatul Unit.

Rutte a declarat pentru ziarul german că înţelege frustrarea lui Trump. El a îndemnat Europa să îşi consolideze industria de apărare, descriind acest lucru ca fiind crucial pentru menţinerea descurajării şi a apărării. 

