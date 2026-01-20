€ 5.0921
Prințul Harry ar urma să-l pună pe Regele Charles în fața unei decizii dificile
Data publicării: 00:00 20 Ian 2026

Prințul Harry ar urma să-l pună pe Regele Charles în fața unei decizii dificile
Autor: Doinița Manic

Prințul Harry, Ducele de Sussex Imagine cu Prințul Harry, Ducele de Sussex. Foto: Agerpres

Prințul Harry i-ar fi cerut tatălui său, Regele Charles, să ia o decizie dificilă.

 

Când Prințul Harry a făcut o scurtă, dar binevenită, întoarcere în Marea Britanie în septembrie anul trecut, puțini ar fi putut prezice semnificația pe care ar putea-o avea acea vizită. Dar acum se pare că întâlnirea sa privată cu Regele Charles la Clarence House a redeschis o ușă despre care mulți se temeau că ar fi închis-o definitiv, dând naștere speranțelor că tatăl și fiul s-ar putea îndrepta spre o împăcare.

În urma unor rapoarte din interiorul Familiei Regale, se crede că Harry este acum pregătit să-i ceară regelui să joace un rol cheie la Jocurile Invictus de anul viitor, care vor avea loc în Marea Britanie pentru prima dată din 2014. Săptămâna trecută, surse regale au afirmat că Harry „îl dorește cu disperare pe Charles la Invictus”, în mod ideal deschizând evenimentul pe scenă alături de el.

Nu există nicio îndoială că o apariție a lui Charles – alături de fiul său – i-ar încânta pe fanii Familiei Regale și ar aduce o lumină și mai puternică asupra acestei eveniment emoționant, care onorează militarii și veteranii răniți.

Ce va face Meghan Markle

Și, deși atenția se poate concentra în mod special pe Harry și relația sa cu tatăl său, perspectiva revenirii Jocurilor Invictus în Regatul Unit ridică, de asemenea, întrebarea dacă soția sa, Meghan, ar putea fi alături de el. Ducesa l-a susținut anterior pe Harry la evenimentele Invictus și, conform corespondentului regal al BBC, Jennie Bond, ea nu ar vrea să fie văzută ignorând o cauză atât de apropiată inimii soțului ei.

„Meghan este o femeie deșteaptă. Trebuie să știe că este probabil să se confrunte cu un anumit grad de ostilitate în Regatul Unit, dar în bula Jocurilor Invictus este în siguranță”, a spus Jennie pentru Mirror.

„O iubesc, așa că poate acesta este un motiv pentru care ar veni – să-l susțină pe Harry, așa cum a făcut întotdeauna la Invictus. Faptul că ar sta departe ar deveni inevitabil la fel de important ca prezența ei. Titlurile ar striga: «Dovadă – Meghan nu suportă Regatul Unit!»”

 
 
 

regele charles
printul harry
Familia Regala Britanica
Comentarii

