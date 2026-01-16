€ 5.0891
DCNews Stiri Prințul Harry, nou pas în instanță împotriva presei tabloide din Anglia
Data publicării: 09:39 16 Ian 2026

Prințul Harry, nou pas în instanță împotriva presei tabloide din Anglia
Autor: Iulia Horovei

Prințul Harry, Ducele de Sussex Imagine cu Prințul Harry, Ducele de Sussex. Foto: Agerpres

Ducele de Sussex va depune mărturie în instanță, într-un proces intentat publicației britanice Daily Mail.

 

Prințul Harry va depune mărturie în instanță în cadrul unui proces împotriva publicației britanice Daily Mail, notează SkyNews.

Acuzații asupra publicației

Ducele de Sussex și alte șase persoane, între care Elton John și Liz Hurley, susțin că Associated Newspapers Limited (ANL) a angajat detectivi privați pentru a plasa dispozitive de ascultare în mașini, a publicat informații private, precum detalii ale zborurilor și dosare medicale, și a accesat conversații telefonice private, în perioada 1993-2001.

Potrivit unui proiect de calendar al procesului, se așteaptă ca Harry să petreacă o zi întreagă pe banca martorilor, joia viitoare

Elton, Hurley și Doreen Lawrence sunt, de asemenea, așteptați să depună mărturie în cadrul procesului de nouă săptămâni, care urmează să înceapă luni, 19 ianuarie.

Soțul lui Elton John, David Furnish, actrița Sadie Frost și fostul deputat liberal-democrat Simon Hughes sunt ceilalți implicați în acest caz. Grupul a intentat procesul împotriva Associated, editorul publicațiilor Daily Mail, Mail on Sunday și MailOnline, în octombrie 2020.

Cum se apără tabloidul

Associated Newspapers neagă toate acuzațiile, numindu-le „calomnii absurde”. O serie de chestiuni restante au fost abordate joi, în instanță, inclusiv o contestație depusă de avocații reclamanților împotriva unor formulări din argumentele de deschidere propuse de ANL referitoare la un presupus „plan de camuflaj”.

În cadrul audierii, judecătorul Nicklin a aflat că avocații ANL au făcut „acuzații grave” de lipsă de onestitate și fraudă împotriva unor reprezentanți din echipa juridică a reclamanților. În concluzii scrise, David Sherborne, reprezentând reclamanții, a declarat: „Acuzațiile formulate de inculpați sunt excepțional de grave, de fraudă, lipsă de onestitate și abatere profesională. Acestea nu pot fi introduse prin afirmații în memoriile scrise de deschidere și nu sunt simple comentarii la problemele invocate” a spus el.

Antony White KC, avocatul ANL, a declarat instanței că memoriile au fost pur și simplu un „atac” la adresa credibilității unora dintre martori. El a spus în instanță: „Nu este necesar să fie formulată o apărare distinctă pentru a susține că martorii celeilalte părți nu spun adevărul”.

Judecătorul Nicklin a decis că nota de deschidere a procesului a ANL ar trebui modificată, spunând că „planul de camuflaj invocat de pârâți depășește cu mult un simplu atac la adresa credibilității”. El a adăugat: „Se pare că cerințele de echitate impun ca pârâtul să solicite modificarea apărării sale”.

Avocatul White a declarat instanței că va condensa afirmațiile în nota sa introductivă. Audierea urmează să se încheie joi.

