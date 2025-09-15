Data publicării:

BANCUL ZILEI: Farsă nereușită

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Bancul zilei. Toate femeile sunt geloase sau îngrijorate, la un moment dat în viață, că iubitul sau soțul nu ar fi tocmai ușă de biserică.

Așa începe și povestea unei femei care a vrut să-i facă soțului ei testul suprem. Tânăra i-a scris o scrisoare în care i-a spus că s-a săturat de el și că l-a părăsit, a lăsat-o la vedere, apoi s-a ascuns sub patul din dormitor.

Bărbatul a ajuns acasă, a citit scrisoarea, a scris ceva, apoi a început să cânte și să danseze. Și-a luat telefonul și a sunat pe cineva.

“Bună, iubito, tocmai îmi schimb hainele și vin la tine. Cât despre proasta cealaltă, s-a prins în sfârșit că îmi băteam joc de ea și a plecat. Am făcut o greșeala imensă când m-am însurat cu ea. Îmi doresc să te fi întâlnit mai devreme. Ne vedem în curând, iubito!”, a spus soțul femeii, apoi a părăsit camera.

Plângând, femeia a ieșit din ascunzătoare și a citit ce i-a scris soțul ei: “Ți se vedeau picioarele, iubito. Mă duc după pâine”…

