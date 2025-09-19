BANCUL ZILEI: Soția, cel mai bun cronometru

Soțul, nici nu se trezise bine, că ea s-a aplecat misterios spre acesta șoptindu-i:

– Vreau să faci dragoste cu mine chiar în acest moment!

Uau! Ochii bărbatului i s-au luminat brusc: «sunt oare treaz sau înca visez? Sunt treaz! Atunci nu poate sa fie decat ziua mea norocoasa!» Am îmbrățșat-o… și apoi a fost ceva minunat, chiar acolo, pe masa din bucatarie.

La final, aceasta i-a spus un tandru «Multumesc», și s-a întors iute spre aragaz, cu tricoul încă în jurul gâtului ei. Fericit, dar un pic derutat, am întrebat:

– Ce a fost asta, întreabă bărbatul?

Și i-a explicat:

– Știi, cronometrul pe care îl foloseam atunci când fierbeam ouă… S-a stricat.