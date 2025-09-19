€ 5.0695
|
$ 4.2820
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:56 19 Sep 2025 | Data publicării: 08:56 19 Sep 2025

BANCUL ZILEI: Soția, cel mai bun cronometru

Autor: Crişan Andreescu
oua-carton-pexels_00761500 Foto - Pexels
 

Bancul zilei. Tânară și apetisantă,  soția stătea dimineața în bucătărie, pregătind ca de obicei ouăle fierte moi, pâine prăjita cu unt și suc de portocale pentru micul dejun. Era îmbrăcată doar cu un tricou scurt pe ea, cu care și dormise.

Soțul, nici nu se trezise bine, că ea s-a aplecat misterios spre acesta șoptindu-i:  

– Vreau să faci dragoste cu mine chiar în acest moment!

Uau! Ochii bărbatului i s-au luminat brusc: «sunt oare treaz sau înca visez? Sunt treaz! Atunci nu poate sa fie decat ziua mea norocoasa!» Am îmbrățșat-o… și apoi a fost ceva minunat, chiar acolo, pe masa din bucatarie.

La final, aceasta i-a spus un tandru «Multumesc», și s-a întors iute spre aragaz, cu tricoul încă în jurul gâtului ei. Fericit, dar un pic derutat, am întrebat:

– Ce a fost asta, întreabă bărbatul?

Și i-a explicat:

– Știi, cronometrul pe care îl foloseam atunci când fierbeam ouă… S-a stricat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Turist francez, rănit grav în munții Bucegi: a fost salvat după 6 ore
Publicat acum 6 minute
Mituri despre lupi, demontate de un specialist: Cât de periculoși sunt de fapt / video
Publicat acum 11 minute
Florin Marin a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani 
Publicat acum 13 minute
Horoscop 19 septembrie 2025. Discreția este recomandată pentru o zodie
Publicat acum 14 minute
De ce ajung în sistem profesori slab pregătiți. Explicația prof. Andreia Bodea / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close