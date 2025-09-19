BANCUL ZILEI: Soția, cel mai bun cronometru

Bancul zilei. Tânară și apetisantă, soția stătea dimineața în bucătărie, pregătind ca de obicei ouăle fierte moi, pâine prăjita cu unt și suc de portocale pentru micul dejun. Era îmbrăcată doar cu un tricou scurt pe ea, cu care și dormise.
Soțul, nici nu se trezise bine, că ea s-a aplecat misterios spre acesta șoptindu-i:
– Vreau să faci dragoste cu mine chiar în acest moment!
Uau! Ochii bărbatului i s-au luminat brusc: «sunt oare treaz sau înca visez? Sunt treaz! Atunci nu poate sa fie decat ziua mea norocoasa!» Am îmbrățșat-o… și apoi a fost ceva minunat, chiar acolo, pe masa din bucatarie.
La final, aceasta i-a spus un tandru «Multumesc», și s-a întors iute spre aragaz, cu tricoul încă în jurul gâtului ei. Fericit, dar un pic derutat, am întrebat:
– Ce a fost asta, întreabă bărbatul?
Și i-a explicat:
– Știi, cronometrul pe care îl foloseam atunci când fierbeam ouă… S-a stricat.
de Roxana Neagu