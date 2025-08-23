BANCUL ZILEI: De ce are nevoie soțul...

Bancul zilei. Soțul și soția merg la un psiholog, deoarece, după 20 de ani de căsătorie, bărbatul este foarte deprimat.

Când este întrebat care este problemă, bărbatul scoase o listă lungă și detaliată cu tot ce a avut de îndurat în acei 20 de ani:

– Lipă de atenție;

– Lipă de dragoste;

– Lipsa de confidențialitate;

– Lipsa comunicării;

– Singurătate;

– Nu mă simt apreciind;

– Nu mă simt iubit;

– Nu mă simt dorit .

În cele din urmă, terapeuta, foarte drăguță, se ridică, se apropie de bărbat, îi ceru să se ridice și să-l îmbrățișeze și, sărutându-l cu pasiune, îl puse pe canapea, făcură, în timp ce soția îi privea șocată... cuvinte…Terapeuta îi spuse doamnei:

– De asta are nevoie de soțul tău, de cel puțin 3 ori pe săptămână! Crezi că se poate?

Femeia medită un moment și răspunse:

– Îl pot aduce luni și miercuri, dar vineri nu pot, că fac zacuscă!

