Data publicării:

BANCUL ZILEI: De ce are nevoie soțul...

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Bancul zilei. Soțul și soția merg la un psiholog, deoarece, după 20 de ani de căsătorie, bărbatul este foarte deprimat.

Când este întrebat care este problemă, bărbatul scoase o listă lungă și detaliată cu tot ce a avut de îndurat în acei 20 de ani:

– Lipă de atenție;

– Lipă de dragoste;

– Lipsa de confidențialitate;

– Lipsa comunicării;

– Singurătate;

– Nu mă simt apreciind;

– Nu mă simt iubit;

– Nu mă simt dorit .
În cele din urmă, terapeuta, foarte drăguță, se ridică, se apropie de bărbat, îi ceru să se ridice și să-l îmbrățișeze și, sărutându-l cu pasiune, îl puse pe canapea, făcură, în timp ce soția îi privea șocată... cuvinte…Terapeuta îi spuse doamnei:

– De asta are nevoie de soțul tău, de cel puțin 3 ori pe săptămână! Crezi că se poate?

Femeia medită un moment și răspunse:

– Îl pot aduce luni și miercuri, dar vineri nu pot, că fac zacuscă!

