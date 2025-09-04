BANCUL ZILEI: Moștenitorul familiei

Bancul zilei. Într-o bună zi, un tip îşi aduce fiul la muncă, să vadă şi el moştenirea familiei.

Ăsta micul, răsfăsat de-ţi venea să-l baţi, nu se arăta nicicum impresionat. În fine, îl aduce ta-su în inima fabricii unde totul era ultramodern şi declară cu reţinută mândrie (ca un ultim lucru care l-ar putea impresiona):

− Uite! Vezi? Vezi aparatul ăsta? Într-o parte bagi un porc şi pe cealaltă parte iese un cârnat!

− Mda… bine… dar nu există ceva în care să bagi un cârnat şi să iasă un porc? La care tatăl, înfuriat:

− Ba da, fiule, macă-ta…

