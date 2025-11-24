Telefon surpriză! Discuție pe speaker cu Zelenski: Witkoff și Kushner au abordat planul de pace după o cină cu trimisul lui Putin

Un telefon surpriză l-a reintrodus pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în centrul discuțiilor despre planul de pace american pentru Ucraina, după ce consilierii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au prezentat punct cu punct propunerile lor, scrie Axios, care dezvăluie detalii din culisele negocierilor ce au șocat Kievul.

Participarea lui Zelenski a fost realizată prin difuzor, într-un moment nepublicat anterior, oferind claritate asupra intervalului exact în care discuțiile au avut loc. Axios citează șase oficiali americani, doi oficiali ucraineni și o sursă suplimentară cu cunoștințe directe despre proces, majoritatea implicați în planul elaborat de echipa americană.

De la zborul la Miami la cina cu trimisul lui Putin

Întregul proces a început cu aproximativ o lună înainte, cu un zbor de întoarcere la Miami, unde Kushner și Witkoff au renunțat temporar la negocierile privind Gaza pentru a se concentra pe războiul din Ucraina. În aceeași zi, Trump a impus sancțiuni Rusiei, iar inițiativa de pace a fost aproape blocată.

Trei zile mai târziu, cei doi s-au întâlnit la cină în Miami cu trimisul președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, pentru a pune pe hârtie acordurile discutate anterior. Scopul era elaborarea unui cadru care să răspundă întrebării: „Cum putem aduce cu adevărat securitate durabilă în Europa, nu doar în Ucraina?”, potrivit declarațiilor lui Dmitriev. Rezultatul acestor întâlniri a fost schița inițială a planului american de pace în 28 de puncte.

Dmitriev nu a menționat un viitor plan de pace al SUA în interviul acordat Axios, dar a spus că este optimist în ceea ce privește direcția discuțiilor. „Credem că poziția Rusiei este cu adevărat auzită.”

Undă verde și implicarea oficialilor SUA

Witkoff și Kushner nu ar fi inițiat aceste discuții fără aprobarea lui Trump, iar secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele Vance au fost informați la fiecare pas. Ulterior, Vance a decis să trimită la Kiev pe Dan Driscoll, coleg de facultate de la Yale și secretar al armatei, pentru a prezenta oficial planul în 28 de puncte.

Între timp, echipa americană s-a întâlnit cu Rustem Umerov, consilierul lui Zelenski, și un oficial qatarez apropiat de SUA și de emisarul rus. Umerov a sugerat să-l contacteze pe președinte pentru ca Zelenski să audă direct propunerile.

"După cum vă puteți imagina, ștergem calendarul, intrăm în modul complet de planificare și pregătire", a declarat un alt oficial american pentru Axios.

Zelenski sunat pe speaker din casa lui Witkoff

Apelul telefonic a fost realizat de la reședința lui Witkoff, unde Kushner și Witkoff au prezentat punctele planului. „Au vorbit și au încercat să-i citească președintelui punctele planului, dar nu este chiar posibil să se facă așa ceva la telefon”, a declarat un oficial ucrainean, criticând metoda și modul de prezentare.

Chiar și așa, echipa SUA a plecat optimistă, considerând că Ucraina era de acord cu esența planului, urmând ca Driscoll să-l prezinte oficial în persoană. Între timp, oficialii europeni și cei din Washington au privit cu surprindere modul rapid în care planul a fost adus pe agenda negocierilor.

Confuzie și discuții la Geneva

Declarările lui Rubio au generat inițial confuzie privind seriozitatea planului și sprijinul oficial al SUA. În Geneva, Statele Unite și Ucraina au clarificat că au elaborat un cadru de pace „actualizat și rafinat” pentru a pune capăt războiului, încercând să armonizeze percepțiile internaționale și să asigure că planul de pace nu este interpretat ca unul unilateral rusesc.

Astfel, prin apelul telefonic direct, implicarea lui Witkoff și Kushner și întâlnirea cu trimisul lui Putin la Miami, Zelenski a fost informat despre detaliile principale ale negocierilor, conturând începutul unui posibil proces real de pace în Ucraina.

CITEȘTE ȘI: Zelenski rămâne o nucă tare pentru Trump. Victorie de etapă pentru președintele Ucrainei în conturarea planului de pace

