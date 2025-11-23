€ 5.0891
DCNews Stiri Internațional Zelenski rămâne o nucă tare pentru Trump. Victorie de etapă pentru președintele Ucrainei în conturarea planului de pace
Data publicării: 19:04 23 Noi 2025

Zelenski rămâne o nucă tare pentru Trump. Victorie de etapă pentru președintele Ucrainei în conturarea planului de pace
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir-zelenski-ucraina_64468700 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Volodimir Zelenski afirmă că există disponibilitatea de a încorpora o "viziune ucraineană" în planul de pace al lui Donald Trump

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul contactelor de duminică de la Geneva între delegaţiile ţării sale, SUA şi unor ţări europene, există o anumită disponibilitate de a încorpora o "viziune ucraineană" în planul de pace transmis Kievului săptămâna aceasta de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a cărui versiune iniţială a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei de către Bruxelles şi Kiev, potrivit EFE.

"În acest moment, există înţelegerea faptului că propunerile americane pot lua în considerare o serie de elemente bazate pe viziunea ucraineană şi care sunt de o importanţă critică pentru interesele naţionale ale Ucrainei", a declarat preşedintele Zelenski pe conturile sale de Telegram şi X.

"Mai multe eforturi sunt în curs de desfăşurare pentru ca toate elementele să fie cu adevărat eficiente în atingerea obiectivului principal aşteptat de poporul nostru: să punem capăt odată pentru totdeauna vărsării de sânge şi războiului", a adăugat Zelenski.

Ucraina lucrează pentru "a pune capăt războiului"

Preşedintele ucrainean a indicat că delegaţia condusă de şeful cancelariei sale, Andrii Iermak, lucrează la Geneva pentru "a pune capăt războiului, a restabili pacea şi a garanta o securitate durabilă" şi l-a informat deja cu privire la rezultatele primelor întâlniri din oraşul elveţian.

Zelenski a calificat drept "pozitiv" faptul că diplomaţia a fost relansată, în acest stadiu fără participarea Rusiei.

Iermak a avut o primă întâlnire duminică dimineaţă cu consilierii de securitate din Regatul Unit (Jonathan Powell), Franţa (Emmanuel Bonne) şi Germania (Gunter Sautter).

Se preconizează că următoarea reuniune, în cadrul căreia va fi prezentat planul în 28 de puncte al lui Trump, va avea loc la sediul Misiunii SUA pe lângă ONU din Geneva, la care secretarul de stat american Marco Rubio va fi însoţit de trimisul special pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, şi de secretarul armatei, Dan Driscoll.

Trump i-a dat lui Zelenski termen de doar o săptămână, până joi, 27 noiembrie, pentru a accepta planul său de pace prezentat în mod surprinzător joi, 20 noiembrie, deşi preşedintele american a subliniat că aceasta nu este "ultima ofertă".

Noua versiune a planului de pace reflectă "cea mai mare parte a priorităţilor-cheie" ale Kievului

Noua versiune a planului american care urmăreşte să pună capăt războiului în Ucraina reflectă "cea mai mare parte a priorităţilor-cheie" ale Kievului, a estimat duminică unul dintre membrii delegaţiei ucrainene la convorbirile de la Geneva, potrivit AFP.

"Versiunea actuală a documentului, deşi se află încă în etapele finale ale aprobării sale, reflectă deja cea mai mare parte a priorităţilor-cheie ale Ucrainei", a declarat pe Facebook Rustem Umerov, şeful Consiliului pentru Securitatea Naţională şi Apărare al Ucrainei.

Calificând drept "constructivă" cooperarea cu SUA, el a salutat "atenţia pe care acestea o acordă comentariilor" ucrainenilor.

Responsabili americani, ucraineni şi europeni s-au reunit duminică la Geneva pentru a discuta despre planul lui Donald Trump asupra Ucrainei.

Planul propus de SUA pentru Ucraina fusese respins vineri de Volodimir Zelenski, care promisese "alternative" Washingtonului.

Omologul său rus Vladimir Putin considerase că textul american poate "servi drept bază unei reglementări definitive" a conflictului, presând Kievul să negocieze.

Unele puncte ale planului sunt interpretate de Kiev drept o capitulare în faţa Moscovei, printre acestea numărându-se cele care prevăd cedarea regiunii estice Donbas către Rusia, recunoaşterea peninsulei Crimeea ca parte a teritoriului rus sau reducerea efectivelor armatei ucrainene, de la 900.000 de soldaţi în prezent la 600.000. 

volodimir zelenski
donald trump
plan de pace
