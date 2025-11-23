Trump pare că își pierde răbdarea cu Zelenski. Ce reproșuri are pentru conducerea Ucrainei și țările europene

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a reproșat conducerii Ucrainei că nu a mulțumit deloc pentru eforturile de pace pe care Washingtonul le-a făcut în ultimele luni.

Potrivit lui Trump, „conducerea Ucrainei a oferit zero recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol din Rusia“.

Președintele Statelor Unite ale Americii a ținut să repete, din nou, că dacă ar fi fost președinte între 2020 și 2024, „nu ar fi existat război între Rusia și Ucraina“.

Redăm mai jos întreaga postare a lui Donald Trump de pe rețeaua sa de socializare, Truth Social:

„Războiul dintre Rusia și Ucraina este unul violent și teribil care, cu o conducere puternică și adecvată a SUA și Ucrainei, nu ar fi avut niciodată loc. A început cu mult înainte să preiau funcția pentru al doilea mandat, în timpul administrației lui Sleepy Joe Biden, și nu a făcut decât să se înrăutățească.

Dacă alegerile prezidențiale din 2020 nu ar fi fost manipulate și furate, singurul lucru la care Democrații Radicali de Stânga se pricep, nu ar fi existat niciun război Rusia/Ucraina, la fel cum nu a existat, nici măcar vreo discuție despre asta, în timpul primului meu mandat. Putin nu ar fi atacat niciodată! Doar când l-a văzut pe Sleepy Joe în acțiune a spus: „Acum este șansa mea!”. Restul este istorie, și așa continuă.

Am moștenit un război care nu ar fi trebuit niciodată să existe, un război care este un pierzător pentru toată lumea, în special pentru milioanele de oameni care au murit atât de nejustificat.

Conducerea ucraineană nu a exprimat nicio recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol de la Rusia. SUA continuă să vândă cantități uriașe de arme către NATO, pentru a fi distribuite Ucrainei (Joe cel Corupt a dat totul, gratuit, gratuit, gratuit, inclusiv bani „mari”!). Dumnezeu să binecuvânteze toate viețile pierdute în această catastrofă umană!“, a scris președintele SUA, Donald Trump.