Ursula von der Leyen vrea ca UE să fie pilon central în planul de pace pentru Ucraina

„Centralitatea” rolului Uniunii Europene trebuie să fie „reflectată pe deplin” într-un plan de pace pentru Ucraina, a declarat duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Euractiv.

„Orice plan de pace credibil și durabil ar trebui, în primul rând, să oprească masacrele și să pună capăt războiului, fără a semăna semințele unui conflict viitor”, a spus ea într-un comunicat.

„Ucraina trebuie să aibă libertatea și dreptul suveran de a-și alege propriul destin. Și-au ales un destin european”, a adăugat ea.

Ursula von der Leyen vrea Ucraina în Uniunea Europeană

Planul ar trebui să implice reconstrucția țării, integrarea în piața unică a Uniunii Europene și, în cele din urmă, aderarea deplină la bloc, a spus ea.

Europa se străduiește să nu fie marginalizată în negocierile privind planul propus de președintele SUA, Donald Trump, pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

UE participă duminică la discuții la Geneva cu oficiali ucraineni și americani, fiind reprezentată de adjunctul lui von der Leyen, Bjoern Seibert.

Între timp, principalul negociator al Ucrainei a declarat că s-a întâlnit duminică la Geneva cu consilieri pe probleme de securitate națională francezi, germani și britanici.

„Am avut prima întâlnire cu consilierii pe probleme de securitate națională ai liderilor Regatului Unit, Franței și Germaniei”, a declarat Andriy Yermak, adăugând: „Următoarea întâlnire va fi cu delegația SUA”.