Aliații Kievului își exprimă îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina

Într-o declarație comună la summitul G20 din Africa de Sud, aliații Ucrainei au spus că planul „include elemente importante care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă”, dar au menționat îngrijorări cu privire la frontiere și limitările forțelor armate ale Ucrainei, scrie BBC.

Acest lucru vine la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Kievul se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră” din cauza presiunilor de a accepta planul de pace al SUA.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acordat Ucrainei termen până pe 27 noiembrie pentru a accepta planul în 28 de puncte, în timp ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că acesta ar putea fi „baza” pentru o înțelegere.

Declarația comună de sâmbătă a fost semnată de liderii Canadei, Finlandei, Franței, Irlandei, Italiei, Japoniei, Olandei, Spaniei, Regatului Unit, Germaniei și Norvegiei. Doi oficiali de rang înalt ai UE au semnat-o și ei.

Declarația spunea: „Suntem pregătiți să ne implicăm pentru a asigura durabilitatea unei păci viitoare. Suntem clari în ceea ce privește principiul că frontierele nu trebuie modificate prin forță.

„De asemenea, suntem îngrijorați de limitările propuse privind forțele armate ale Ucrainei, care ar lăsa Ucraina vulnerabilă la atacuri viitoare.

Implementarea elementelor referitoare la Uniunea Europeană și la NATO ar necesita consimțământul membrilor UE și, respectiv, NATO”, se arată în declarație.

Planul de pace al SUA presupune cedarea de teritorii către Rusia

Planul de pace american propune retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk de est pe care o controlează în prezent și controlul de facto rusesc asupra Donețkului, precum și asupra regiunii Luhansk vecine și a peninsulei Crimeea din sud, anexată de Rusia în 2014.

Planul include, de asemenea, înghețarea frontierelor regiunilor Herson și Zaporijia din sudul Ucrainei de-a lungul liniilor de luptă actuale. Ambele regiuni sunt parțial ocupate de Rusia.

Proiectul american ar limita, de asemenea, armata Ucrainei la 600.000 de oameni, cu avioane de vânătoare europene staționate în Polonia.

Kievul ar primi „garanții de securitate fiabile”, se arată în plan, deși nu s-au oferit mai multe detalii. Documentul spune că „se așteaptă” ca Rusia să nu-și invadeze vecinii și că NATO nu se va extinde în continuare.

Planul sugerează, de asemenea, că Rusia va fi „reintegrată în economia globală”, prin ridicarea sancțiunilor și prin invitarea Rusiei să se realăture grupului G7 al celor mai puternice țări din lume, grup care se va transforma, din nou, în G8.