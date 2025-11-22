Viktor Orban iese la rampă: Scrisoare urgentă către Ursula von der Leyen în care îi cere să sprijine planul de pace al SUA

Într-o scrisoare trimisă sâmbătă președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, obținută de Politico, Viktor Orbán a cerut UE să semneze termenii propunerii SUA în 28 de puncte, care ar prevedea că Ucraina ar renunța la teritoriu și ar înjumătăți armata și ar acorda Washingtonului o participație de 50% din profiturile din reconstrucția țării.

Intervenția are loc în timp ce liderii UE poartă discuții de criză despre cum să răspundă la propunerile, care au fost elaborate de trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, fără contribuția aliaților europeni și care ar face concesii ample Moscovei.

„Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a Statelor Unite”, a scris Orbán.

„Pe lângă sprijinul acordat președintelui SUA, trebuie să lansăm fără întârziere negocieri autonome și directe cu Rusia”, a adăugat el.

CITEȘTE ȘI - Planul de pace al lui Trump provoacă tensiuni: Ucraina se pregătește de consultări cu SUA în Elveția

UE își dorește continuarea sprijinului pentru Kiev

Pe lângă Ungaria, celelalte 26 de țări ale UE „și-au exprimat în mod repetat sprijinul pentru Ucraina, care este neechivoc”, a declarat un oficial UE sub protecția anonimatului.

„Există o implicare și o coordonare intensă între liderii europeni, inclusiv cu partenerii din afara UE, pentru a continua acest sprijin, având în vedere evoluțiile recente”, a spus oficialul.

În același timp, Orbán a declarat în scrisoare că Ungaria „nu susține trimiterea de către Uniunea Europeană a oricărei alte asistențe financiare Ucrainei sub nicio formă” și „nu își dă consimțământul pentru ca o astfel de decizie să fie luată în numele și în cadrul UE”.

CITEȘTE ȘI - Nicușor Dan transmite că dezbaterea pe Strategia de Apărare a României s-a încheiat și anunță decizia sa

Împrumut acordat Ucrainei din activele ruse înghețate

Oficialii de la Bruxelles poartă în prezent discuții cu țările membre despre cum să se utilizeze activele rusești înghețate pentru a emite un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații pentru Ucraina. Problema se află pe ordinea de zi și urmează să fie semnată la o reuniune a liderilor de la Bruxelles, pe 18 decembrie.

Budapesta a încercat în mod constant să blocheze ajutorul militar și financiar atât de necesar pentru eforturile de apărare ale Kievului, consolidând în același timp legăturile Ungariei cu Kremlinul și opunându-se sancțiunilor menite să golească fondurile președintelui rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, Ungaria a fost, de asemenea, luată prin surprindere de retorica schimbătoare a președintelui american Donald Trump la adresa Moscovei și a fost forțată să negocieze o scutire de la noile restricții americane asupra petrolului rusesc.

Von der Leyen, președintele UE, și liderii economiilor majore participă sâmbătă la un summit G20 de la Johannesburg, unde „sunt în curs de desfășurare eforturi diplomatice foarte intense privind planul de pace al Ucrainei”, a declarat un al doilea oficial UE.

Președinții și prim-miniștrii din cele 27 de țări membre ale UE vor discuta, de asemenea, propunerile Casei Albe în marja unui summit UE-Uniunea Africană din Angola, luni.

CITEȘTE ȘI - Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea acesteia, susține JD Vance

Pozițiile SUA și UE, tot mai diferite

Șeful diplomației UE, Kaja Kallas, a criticat drastic propunerile americane la începutul acestei săptămâni, avertizând că „presiunea trebuie să fie asupra agresorului, nu asupra victimei. Recompensarea agresiunii nu va face decât să o amplifice”.

Trump i-a dat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski termen până joi pentru a fi de acord cu planul. „Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, atunci știți, ar trebui să continue să lupte, cred”, a spus Trump vineri.

Volodimir Zelenski, a cărui țară se pregătește pentru o altă iarnă de război după ce invazia la scară largă a Rusiei a început în februarie 2022, a declarat că Kievul se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente” din istoria sa și ar putea fi nevoit să aleagă între „pierderea demnității sale sau riscul de a pierde un partener cheie”.