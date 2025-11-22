€ 5.0891
Stiri

Data actualizării: 14:59 22 Noi 2025 | Data publicării: 14:58 22 Noi 2025

Planul de pace al lui Trump provoacă tensiuni: Ucraina se pregătește de consultări cu SUA în Elveția
Autor: Elena Aurel

Donald Trump și Volodimir Zelenski Ucraina va începe în curând negocieri cu Statele Unite în Elveția. Sursa foto: Agerpres
 

Ucraina va începe în curând negocieri cu Statele Unite în Elveția.

Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunţat sâmbătă un înalt oficial ucrainean, conform AFP şi Reuters, citate de Agerpres. 

"În zilele următoare, vom lansa consultări în Elveţia între înalţi oficiali ucraineni şi americani cu privire la posibilii parametri ai unui viitor acord de pace", a transmis pe Facebook Rustem Umerov, şeful Consiliului de Securitate al Ucrainei.

"Ucraina abordează acest proces cu o înţelegere clară a intereselor sale. Este vorba de o nouă etapă în dialogul care durează de câteva zile şi care îşi propune în primul rând armonizarea viziunii noastre pentru următorii paşi", a adăugat el.

"Apreciem participarea părţii americane şi disponibilitatea acesteia pentru discuţii substanţiale", a mai scris Umerov. El a editat postarea, fără a oferi niciun motiv, după ce o versiune anterioară preciza că discuţiile vor avea loc "cu participarea partenerilor europeni".

VEZI ȘI: Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina

Kievul respinge planul american

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat sâmbătă un decret de înfiinţare a delegaţiei care va fi responsabilă de participarea "la procesul de negocieri cu Statele Unite şi alţi parteneri internaţionali ai Ucrainei, precum şi cu reprezentanţii Rusiei".

Conform decretului, delegaţia va fi condusă de mâna dreaptă a lui Zelenski, şeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak, şi îi va include, printre alţii, pe Rustem Umerov, şefii serviciilor de securitate şi informaţii şi şeful Statului Major General. Va fi o delegaţie în esenţă militară.

Vineri, Zelenski a respins planul american de a pune capăt celor aproape patru ani de invazie rusă şi a afirmat că va încerca să sugereze soluţii alternative Washingtonului. Textul este privit cu îngrijorare la Kiev, deoarece reiterează mai multe cerinţe majore formulate de Rusia.

Planul include concesii teritoriale din partea Ucrainei şi o reducere a dimensiunii armatei sale, dar oferă şi garanţii de securitate occidentale pentru Kiev.

Donald Trump şi Vladimir Putin, la rândul lor, au făcut presiuni asupra lui Zelenski pentru a accepta acordul.

VEZI ȘI: Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea acesteia, susține JD Vance

razboi ucraina
plan de pace ucraina
donald trump
statele unite ale americii
