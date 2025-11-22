Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina

Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, a declarat preşedintele polonez Karol Nawrocki, după ce SUA i-au semnalat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Kievul trebuie să accepte un cadru elaborat de Washington pentru a pune capăt conflictului său cu Rusia, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Planul în 28 de puncte al Washingtonului solicită Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limite asupra armatei sale şi să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO. De asemenea, conţine unele propuneri la care Moscova s-ar putea opune şi solicită forţelor acesteia să se retragă din unele zone pe care le-au cucerit, conform unui draft consultat de Reuters.

Prețul păcii nu trebuie să favorizeze agresorul

"Ucraina a fost cea care a căzut victimă agresiunii criminale a lui Putin, iar ucrainenii, cu sprijinul Statelor Unite şi al ţărilor UE, trebuie să aibă vocea decisivă în discuţiile de pace", a scris Nawrocki pe X vineri seară, referindu-se la preşedintele rus Vladimir Putin.

"Preţul păcii nu poate fi în niciun caz atingerea obiectivelor strategice de către agresor, iar agresorul a fost şi rămâne Federaţia Rusă", a adăugat el.

