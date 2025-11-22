€ 5.0891
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Data publicării: 13:12 22 Noi 2025

Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Autor: Elena Aurel

karol-nawrocki_95076500 Preşedintele polonez Karol Nawrocki. Foto: Agerpres
 

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că orice plan de pace pentru Ucraina trebuie aprobat de Kiev.

Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, a declarat preşedintele polonez Karol Nawrocki, după ce SUA i-au semnalat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Kievul trebuie să accepte un cadru elaborat de Washington pentru a pune capăt conflictului său cu Rusia, relatează Reuters, citată de Agerpres. 

Planul în 28 de puncte al Washingtonului solicită Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limite asupra armatei sale şi să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO. De asemenea, conţine unele propuneri la care Moscova s-ar putea opune şi solicită forţelor acesteia să se retragă din unele zone pe care le-au cucerit, conform unui draft consultat de Reuters.

VEZI ȘI:  Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea acesteia, susține JD Vance


Prețul păcii nu trebuie să favorizeze agresorul

"Ucraina a fost cea care a căzut victimă agresiunii criminale a lui Putin, iar ucrainenii, cu sprijinul Statelor Unite şi al ţărilor UE, trebuie să aibă vocea decisivă în discuţiile de pace", a scris Nawrocki pe X vineri seară, referindu-se la preşedintele rus Vladimir Putin.

"Preţul păcii nu poate fi în niciun caz atingerea obiectivelor strategice de către agresor, iar agresorul a fost şi rămâne Federaţia Rusă", a adăugat el.

VEZI ȘI:  Ursula von der Leyen reacționează dur la planul de pace al lui Trump

karol nawrocki
polonia
razboi ucraina
plan de pace ucraina
Comentarii

