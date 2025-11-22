€ 5.0891
Data publicării: 11:09 22 Noi 2025

Nicușor Dan transmite că dezbaterea pe Strategia de Apărare a României s-a încheiat și anunță decizia sa
Autor: Darius Muresan

Nicușor Dan despre demiterea lui Ludovic Orban Nicușor Dan, președintele României. FOTO: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a transmis referiri cu privire la Strategia Națională de Apărare a Țării, aflată în dezbatere publică.

Acesta spune că Administrația Prezidențială a primit mai multe observații și propuneri din partea societății civile și a experților și decizia a fost ca în urma acestei dezbateri strategia să fie modificată pentru a clarifica unele aspecte. 

„În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, la Administrația Prezidențială au fost transmise o serie de comentarii, observații și propuneri, atât din partea societății civile, a cetățenilor, cât și a instituțiilor cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe.

Contribuțiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul.

Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie.

Multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia.

Președintele României salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

