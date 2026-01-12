€ 5.0896
Mirela Matichescu: În decembrie nu s-a votat acordul UE-Mercosur
Data publicării: 19:28 12 Ian 2026

Mirela Matichescu: În decembrie nu s-a votat acordul UE-Mercosur
Autor: Dana Mihai

Tractor Fermieri - FOTO cu rol ilustrativ: Freepik

Deputata Mirela Matichescu respinge acuzațiile potrivit cărora europarlamentarii PSD ar fi votat acordul UE-Mercosur și acuză USR de manipulare.

 

Mirela Matichescu a explicat că în decembrie nu s-a votat acordul UE-Mercosur, ci doar măsuri de protecție pentru fermieri, urmând ca acordul propriu-zis să fie votat ulterior în Parlamentul European.

"Când realitatea este distorsionată intenționat, singurul răspuns e adevărul, negru pe alb.

Acuzații de manipulare: USR ar speria fermierii

În ultimele zile, #USR (și o parte din PNL) încearcă să sperie fermierii și rostogolesc o minciună: că europarlamentarii #PSD „au votat acordul UE–Mercosur”.

Ce s-a votat, de fapt, pe 16 decembrie 2025

În 16 decembrie 2025 NU s-a votat acordul UE–Mercosur. S-a votat un raport/regulament care introduce măsuri suplimentare de protecție pentru fermieri, în eventualitatea în care acordul ar trece ulterior. Acordul propriu-zis urmează să fie discutat și votat separat, în a doua parte a lunii ianuarie.

Titlul documentului este clar și nu lasă loc de interpretări: un mecanism de salvgardare pentru produsele agricole, adică un instrument de apărare dacă importurile afectează producătorii europeni.

Întrebarea-cheie: De ce USR a votat împotriva protecțiilor

Întrebarea reală este alta: de ce au votat europarlamentarii USR împotriva acestor protecții?

Au respins definiția clară a „prejudiciului grav” (care ar fi obligat la reacție rapidă atunci când importurile cresc sau prețurile scad periculos). Au respins obligarea Comisiei Europene să intervină — PSD a susținut formularea „Comisia ADOPTĂ măsuri”, în timp ce USR a preferat varianta slabă: „Comisia POATE adopta”, adică „dacă vrea”.

Au respins clauze esențiale legate de sănătate, mediu și standarde sanitare, inclusiv posibilitatea de a suspenda importurile când există riscuri documentate sau metode de producție interzise în UE.

Citește și: Ce nu ni se spune despre Mercosur. Mesajul lui Victor Negrescu

Europarlamentarii PSD au votat aceste protecții. Totul este public și verificabil pe site-ul Parlamentului European.
Concluzia e simplă: nu poți să vorbești despre fermieri în țară și să votezi împotriva protecțiilor lor la Bruxelles.
România are nevoie de politici agricole serioase, nu de ipocrizie și manipulare", a scris Mirela Matichescu, pe Facebook.

Mirela Matichescu

Mirela Matichescu
psd
mercosur
usr
