Stiri

"Dau drumul la câini". Robert Cazanciuc, despre jocurile din justiție
Data actualizării: 19:17 12 Ian 2026 | Data publicării: 19:16 12 Ian 2026

"Dau drumul la câini". Robert Cazanciuc, despre jocurile din justiție
Autor: Dana Mihai

Cazanciuc Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Senatorul Robert Cazanciuc condamnă folosirea justiției ca armă în confruntările politice.

 

Acesta acuză metode de intimidare și denigrare publică și subliniind că orice suspiciune trebuie analizată exclusiv prin proceduri legale, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

„În politică nimic nu se petrece datorită unui accident. Iar dacă accidentul are cumva loc, putem fi siguri că, de fapt, făcea parte dintr-un plan” F. D. Roosevelt

Nu tolerez și nu încurajez înșelătoria, de orice fel, inclusiv cea intelectuală. În același timp, nu încurajez și nu tolerez nici formele și metodele obscure și subversive folosite în războiul (hibrid) politic, mai ales când miza este justiția, ce ar trebui să rămână independentă... de factorul politic. Și viceversa.

Justiția, încă o miză în confruntările politice

Este regretabil că, mai ales, după ridicarea MCV, justiția încă este miză în confruntările politice, iar unii aflați la „butoane”, dau drumul la câini de teamă să nu piardă controlul asupra sistemului.

Am crezut că am scăpat de metehnele vechi „securiste” de intimidare, de metodele de tortură psiho-emoțională, de strânsul cu ușa, de fluturatul dosarelor, de caragielescul „pac, la Răsboiu”.

Dar nu, momentul denigrării publice a ministrului justiției a fost ales chiar într-o perioadă importantă pentru sistemul judiciar, culmea nu la nominalizarea sa în funcție. A fost nevoie de mai mult de un an pentru a-i găsi o „bubă”.

Verificările trebuie făcute de instituțiile competente

Aștept ca organismele competente în proceduri de verificare, analiză și control să cerceteze în amănunțime, corect și obiectiv încălcarea cadrului legal în materie de proprietate intelectuală. Astfel că, potrivit cadrului normativ actual, originalitatea unei lucrări doctorale este verificată, inclusiv cu ajutorul unui soft, de comisia de etică a universității la care a fost susținută sau, dacă este cazul, de Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

Până atunci, până la o decizie definitivă, prezumția de nevinovăție trebuie să funcționeze, iar sistemul judiciar trebuie să-și vadă de treabă, iar procedurile legale să-și urmeze cursul legal și democratic", a scris Robert Cazanciuc, pe Facebook.

robert cazanciuc
justitie
politica
Comentarii

