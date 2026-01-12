De la concediile subvenționate dinainte de 1989 până la libertatea totală de circulație și ofertele early booking de astăzi, vacanțele românilor au trecut prin transformări profunde. Consultantul în turism Traian Bădulescu explică de ce turismul nu mai este un lux, cum s-au schimbat obiceiurile de călătorie și ce avantaje aduc rezervările făcute din timp.

„Când populația o duce bine și turismul este în creștere. Turismul e un barometru și chiar pot să spun că turismul nu mai e un lux, așa cum era acum 20 și ceva de ani. A devenit o necesitate, dar în funcție de buzunarul fiecăruia”, explică Traian Bădulescu.

Cum s-au schimbat obiceiurile românilor în privința vacanțelor?

Obiceiurile de vacanță ale românilor s-au schimbat radical după 1989, odată cu accesul la destinații externe și libertatea de circulație.

„Înainte de Revoluție, am prins și eu, deși aveam doar 13 ani pe atunci, puteai să ai un sejur cu 1.500 lei de familie la vremea aia și de 3 săptămâni unde îți dădea sindicatul, unde îți dădea întreprinderea. De asemenea, oricând mergeai pe litoral din iulie până în septembrie, erau străinii. Aveam străini din fostul bloc comunist, inclusiv din țări vestice, pentru că erau prețurile foarte mici pentru ei, iar statul român avea nevoie de dolari, de valută.

Deci puteai să-ți petreci un sejur cu maxim 1.500 lei de familie și 2-3 săptămâni, dar în România, unde erai trimis. Foarte greu puteai să pleci peste hotare. Puteai să ai oricâți bani, nu aveai dreptul. Da, erau români care puteau să meargă în fostele state comuniste: URSS, Republica Democrată Germania, Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria. Erau excursii și pentru copii de o zi cel puțin în Bulgaria, ca să rememorăm ce însemna turismul atunci. Acum suntem în Schengen. Se poate circula liber oriunde în lume, s-au schimbat foarte multe lucrurile”, mai explică Traian Bădulescu.

Cum s-a schimbat însă percepția românilor față de vacanțe în toți acești ani?

Astăzi, românii aleg vacanțele în funcție de nevoia de odihnă, dar și de dorința de a descoperi locuri și culturi noi.

„Din punct de vedere statistic majoritatea românilor pleacă să se relaxeze, să se distreze. Dar din ce în ce mai mulți doresc și experiențe culturale, să viziteze locuri noi, să viziteze muzee, obiective turistice. Unii preferă și circuitele turistice, chiar dacă sunt aparent mai obositoare. Ai un program de dimineață până seara. Dar bine, aici vorbim totuși de un procent ceva mai minoritar. Majoritatea preferă sejururi de relaxare, fie ele la munte sau la mare.

O schimbare importantă este că românii au înțeles foarte bine de vreo 15-18 ani ce înseamnă early booking, înscrierile timpurii. Acum ținând cont de rata inflației, ținând cont de apăsarea financiară, din ce în ce mai mulți români rezervă din timp. Astfel ai asigurat și hotelul pe care ți-l dorești, stațiunea pe care ți-o dorești și ai și reduceri între 20% și 45%, media fiind de 30%”, a sesizat consultantul în turism.

Care sunt condițiile în 2026 în privința ofertelor early booking?

Pentru sezonul următor, ofertele early booking vin cu reduceri consistente, iar perioada-cheie pentru rezervări este chiar începutul anului.

„Chiar zilele acestea Institutul Național de Statistică a publicat o statistică pentru primele 11 luni ale anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Sunt rezultate interesante, dar la care ne așteptam până la urmă. Am observat anumite tendințe. Multe agenții de turism au întâmpinat creșteri de rezervări pentru prima etapă de early booking octombrie-decembrie, între 50% și 70% mai multe față de anul precedent. Asta nu înseamnă că vom avea cu 50% și 70% mai mulți turiști, dar mai mulți români au preferat să rezerve din timp ca să securizeze cheltuielile. În perioada octombrie-decembrie rezervă ce e drept, mai puțin români.

Perioada de vârf a early booking-ului este acum, ianuarie-februarie. Sunt agenții de turism care împreună cu partenerii lor din România sau din alte țări oferă cele mai bune reduceri până la 31 ianuarie și sunt reduceri la fel de bune până la sfârșitul lunii februarie. Vom avea și târgul de turiști de la Romexpo între 12 și 15 februarie, unde vor veni agenții la târg sau vor avea și mai multe agenții propriile campanii online la sediu cu reduceri mari. Oricum, românii în general rezervă cel mai mult early booking în ianuarie-februarie, pentru că rezervă pentru sezonul estival în România sau alte țări”, încheie Traian Bădulescu.